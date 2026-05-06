Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 06 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 06/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Políticos apoiam pré-candidatura de André do Prado ao Senado

Prefeitos, deputados e ex-prefeito destacam trajetória, articulação política e defesa da região nas redes sociais

06 maio 2026 - 19h15Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Pedro, Rodrigo, Larissa, Alvino, Mara E Zé falaram sobre indicação de André do Prado Pedro, Rodrigo, Larissa, Alvino, Mara E Zé falaram sobre indicação de André do Prado - (Foto: Reprodução)

A pré-candidatura, anunciada nesta terça-feira (5), do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado, ao Senado repercutiu entre autoridades do Alto Tietê. Lideranças manifestaram apoio nas redes sociais, destacando a trajetória política do deputado e a importância de ampliar a presença da região em Brasília. 

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, declarou apoio e destacou o respeitoso trabalho realizado em toda a região. "Gostaria de registrar meu carinho e apoio ao André do Prado, nosso presidente da Alesp, uma pessoa com mais de 30 anos de vida pública que começou aqui pertinho, no Alto Tietê, e que hoje tem uma linda trajetória marcada por trabalho e dedicação. André foi anunciado pelo PL como um grande nome para ser o nosso representante no Senado. E não tenho dúvidas de que esse é o nome certo para seguirmos avançando com desenvolvimento, obras e ainda mais conquistas para a nossa cidade", comentou.

"Nossa região vive um momento de destaque e protagonismo em todo o país, e isso tem nome, trajetória e liderança: André do Prado. Sua capacidade de articulação e seu olhar atento às demandas da população têm sido fundamentais para destravar avanços importantes e promover desenvolvimento real para a nossa região", ressaltou o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi. 

Já a presidente do PL Mulher de Suzano e ex-primeira-dama do município, Larissa Ashiuchi, destacou a confiança de que o desafio será uma oportunidade de levar força para o Alto Tietê. "Tenho muito orgulho de ver a nossa região ganhando cada vez mais destaque. Reconheço e valorizo muito essa parceria, construída com diálogo, respeito e foco em resultados para a nossa população, principalmente com a parceria com meu marido, Rodrigo Ashiuchi". 

O deputado federal, Marcio Alvino, também declarou apoio ao presidente da Alesp. "O deputado estadual André já tem contribuído diretamente com o governador Tarcísio para o avanço do Estado de São Paulo. No Senado Federal, essa parceria poderá ganhar ainda mais força e resultados para o futuro do nosso estado. Por isso, assim como Eduardo Bolsonaro, apoio sua pré-candidatura ao Senado. Seguimos juntos, com lealdade e propósito". 

"Nós, de Guararema, o conhecemos como 'André da Raquel'. Nós o vimos se tornar vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado, presidente reeleito do maior parlamento estadual da América Latina. E agora estamos acompanhando o próximo passo dessa trajetória política de sucesso, pautada pelo sonho de ajudar as pessoas e tornar o Estado de São Paulo e o Brasil um lugar melhor", declarou o prefeito de Guararema, José Luiz Eroles Freire, o Zé de Guararema. 

A prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, ressaltou a importância dos representantes regionais. "A construção de uma Mogi mais forte passa por união, articulação e presença nos espaços de decisão”. 

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Entregas da Fatec e da hemodiálise no HRAT coroam tratativas bem-sucedidas entre Suzano e Estado
Cidades

Entregas da Fatec e da hemodiálise no HRAT coroam tratativas bem-sucedidas entre Suzano e Estado

Câmara Técnica do Condemat+ debate em Suzano ações regionais para Segurança  
Cidades

Câmara Técnica do Condemat+ debate em Suzano ações regionais para Segurança  

Saspe terá novo curso gratuito na área de Turismo Cultural
Cidades

Saspe terá novo curso gratuito na área de Turismo Cultural

'Saúde Itinerante' expande atuação e chega à Quinta Divisão neste sábado
Cidades

'Saúde Itinerante' expande atuação e chega à Quinta Divisão neste sábado

Comunicação Pública inicia nova capacitação em Libras para servidores municipais
Cidades

Comunicação Pública inicia nova capacitação em Libras para servidores municipais

Oficina de macramê em Ferraz usa objetos do cotidiano como método de geração de renda
Cidades

Oficina de macramê em Ferraz usa objetos do cotidiano como método de geração de renda