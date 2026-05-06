Políticos apoiam pré-candidatura de André do Prado ao Senado

A pré-candidatura, anunciada nesta terça-feira (5), do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado, ao Senado repercutiu entre autoridades do Alto Tietê. Lideranças manifestaram apoio nas redes sociais, destacando a trajetória política do deputado e a importância de ampliar a presença da região em Brasília.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, declarou apoio e destacou o respeitoso trabalho realizado em toda a região. "Gostaria de registrar meu carinho e apoio ao André do Prado, nosso presidente da Alesp, uma pessoa com mais de 30 anos de vida pública que começou aqui pertinho, no Alto Tietê, e que hoje tem uma linda trajetória marcada por trabalho e dedicação. André foi anunciado pelo PL como um grande nome para ser o nosso representante no Senado. E não tenho dúvidas de que esse é o nome certo para seguirmos avançando com desenvolvimento, obras e ainda mais conquistas para a nossa cidade", comentou.

"Nossa região vive um momento de destaque e protagonismo em todo o país, e isso tem nome, trajetória e liderança: André do Prado. Sua capacidade de articulação e seu olhar atento às demandas da população têm sido fundamentais para destravar avanços importantes e promover desenvolvimento real para a nossa região", ressaltou o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi.

Já a presidente do PL Mulher de Suzano e ex-primeira-dama do município, Larissa Ashiuchi, destacou a confiança de que o desafio será uma oportunidade de levar força para o Alto Tietê. "Tenho muito orgulho de ver a nossa região ganhando cada vez mais destaque. Reconheço e valorizo muito essa parceria, construída com diálogo, respeito e foco em resultados para a nossa população, principalmente com a parceria com meu marido, Rodrigo Ashiuchi".

O deputado federal, Marcio Alvino, também declarou apoio ao presidente da Alesp. "O deputado estadual André já tem contribuído diretamente com o governador Tarcísio para o avanço do Estado de São Paulo. No Senado Federal, essa parceria poderá ganhar ainda mais força e resultados para o futuro do nosso estado. Por isso, assim como Eduardo Bolsonaro, apoio sua pré-candidatura ao Senado. Seguimos juntos, com lealdade e propósito".

"Nós, de Guararema, o conhecemos como 'André da Raquel'. Nós o vimos se tornar vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado, presidente reeleito do maior parlamento estadual da América Latina. E agora estamos acompanhando o próximo passo dessa trajetória política de sucesso, pautada pelo sonho de ajudar as pessoas e tornar o Estado de São Paulo e o Brasil um lugar melhor", declarou o prefeito de Guararema, José Luiz Eroles Freire, o Zé de Guararema.

A prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, ressaltou a importância dos representantes regionais. "A construção de uma Mogi mais forte passa por união, articulação e presença nos espaços de decisão”.