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Jornal Diário de Suzano - 06/05/2026
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Cidades

Entregas da Fatec e da hemodiálise no HRAT coroam tratativas bem-sucedidas entre Suzano e Estado

Inaugurações marcadas para esta sexta-feira marcam legado do trabalho desenvolvido pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, pelo atual prefeito Pedro Ishi e pelos deputados André do Prado e Marcio Alvino

06 maio 2026 - 18h50Por De Suzano
setor de Hemodiálise no Hospital Regional do Alto Tietê Deputado Estevam Galvão de Oliveira setor de Hemodiálise no Hospital Regional do Alto Tietê Deputado Estevam Galvão de Oliveira - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

As entregas da Faculdade de Tecnologia (Fatec) do Estado de São Paulo e do setor de Hemodiálise no Hospital Regional do Alto Tietê Deputado Estevam Galvão de Oliveira coroam tratativas bem-sucedidas entre a Prefeitura de Suzano e o governo do Estado de São Paulo, viabilizadas por meio do trabalho do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, do atual prefeito Pedro Ishi, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, e do deputado federal Marcio Alvino.

As duas estruturas, que serão inauguradas nesta sexta-feira (08/05), se tornaram pautas prioritárias para a cidade nos últimos anos e balizaram boa parte dos encontros que reuniram as autoridades do Poder Executivo municipal e estadual com os parlamentares. Suzano sempre defendeu a importância destes avanços para a população e contou com a sensibilidade do governador Tarcísio de Freitas, que integrou essas agendas no escopo de projetos que seriam concretizados a partir de 2023.

A luta pela Fatec começou anos antes, ainda em 2017, quando começou a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, período em que Suzano acertou os detalhes da licitação para as obras da Fatec. Em 2018, Suzano protocolou o projeto junto à autarquia estadual responsável, Centro Paula Souza, que foi aprovado.

O esforço para o início das obras se estendeu pelos anos seguintes, até que, em 2021, o prefeito recebeu o registro de escritura da Fatec, que oficializou a doação do espaço onde a unidade seria construída pelo Centro Paulo Souza. Em 2022, as obras iniciaram, mas não avançaram devido a problemas financeiros relacionados à empresa que foi contratada para execução do projeto.

A pauta não foi abandonada mesmo com os obstáculos, e, em abril de 2023, o então prefeito se reuniu com a diretora-superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, para solicitar o reinício das obras. O encontro trouxe resultados importantes e, meses depois, a Prefeitura e o Estado anunciaram a autorização para a continuidade das intervenções, durante cerimônia de entrega de apartamentos na Chácara Estância Paulista, ocasião em que o governador Tarcísio de Freitas estava presente.

A partir desse momento o projeto deslanchou, tanto que, um ano depois, durante cerimônia para outra entrega de apartamentos no mesmo bairro, o próprio governador fez questão de vistoriar o andamento do projeto, que já dava forma à futura Fatec que seria instalada no cruzamento das avenidas Paulista com e Mogi das Cruzes.

Em julho de 2025, durante uma  nova vistoria, que desta vez contou com as presenças do presidente da Alesp, André do Prado, e do deputado federal, Marcio Alvino, a obra ultrapassava 50% de conclusão. Em setembro do mesmo ano, a Fatec de Suzano já aparecia como opção do vestibular para os cursos de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores, vislumbrando os 160 alunos que poderão ser atendidos ainda neste ano, os 480 que deverão ser contemplados no ano que vem e os mais de mil que poderão estudar no local em cinco anos.

A confirmação da entrega da Fatec para este semestre aconteceu durante a cerimônia de oficialização do Complexo Viário do Alto Tietê, em janeiro deste ano, também com presença do governador Tarcísio de Freitas.

Hemodiálise no HRAT

As tratativas para o serviço de hemodiálise começaram tão logo foi aberto o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), em dezembro de 2023, que foi instalado no mesmo endereço onde funcionava o antigo Hospital das Clínicas, na Vila Amorim. Esta pauta foi defendida em virtude da demanda por esse atendimento, respeitando a capacidade que poderia ser oferecida nas instalações desta unidade.

O Estado de São Paulo recebeu positivamente a solicitação da administração municipal, e, logo em abril de 2024, o secretário de Estado de Saúde, Eleuses Paiva, anunciou que o HRAT iria contemplar esse serviço durante reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+).

Os detalhes sobre o pedido se estenderam pelo ano de 2024, até que o compromisso foi reforçado meses depois, durante uma nova reunião com o secretário de Saúde, mas desta vez no Palácio Nove de Julho, sede do Poder Legislativo paulista, que contou com a presença do presidente da Alesp.

Com as tratativas avançadas, o governador, em fevereiro de 2025, falou sobre o assunto durante cerimônia de entrega de apartamentos no bairro Chácara Estância Paulista. O projeto ganhou fôlego ao longo do ano e foi confirmado pelo Estado em setembro, na própria unidade, durante cerimônia de batismo do HRAT, que passou a se chamar Hospital Regional do Alto Tietê Deputado Estevam Galvão de Oliveira.

O prefeito de Suzano destacou a relevância da Fatec e do serviço de hemodiálise para a cidade. “Teremos uma estrutura educacional que garantirá uma qualificação diferenciada para os nossos munícipes, cujos cursos estão totalmente alinhados com as demandas do mercado de trabalho. Já a hemodiálise é um serviço fundamental para atender os moradores que precisam deste atendimento de forma regular e com a condição que o Estado vai oferecer em Suzano”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.

Pedro Ishi lembrou do esforço coletivo que viabilizou essas conquistas. “É um momento que temos de reconhecer todo o trabalho do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que dedicou muito tempo dos seus mandatos para garantir que esses dois projetos fossem concretizados. Da mesma forma, temos de enaltecer a parceria com o presidente da Alesp, André do Prado, e do deputado federal Marcio Alvino, que estiveram conosco em todos os momentos. Por fim, agradecemos a confiança do governador Tarcísio de Freitas, que entendeu a importância desses projetos para Suzano e trabalhou para que Suzano pudesse inaugurar essas estruturas”, declarou o prefeito.

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