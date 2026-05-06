Entregas da Fatec e da hemodiálise no HRAT coroam tratativas bem-sucedidas entre Suzano e Estado

As entregas da Faculdade de Tecnologia (Fatec) do Estado de São Paulo e do setor de Hemodiálise no Hospital Regional do Alto Tietê Deputado Estevam Galvão de Oliveira coroam tratativas bem-sucedidas entre a Prefeitura de Suzano e o governo do Estado de São Paulo, viabilizadas por meio do trabalho do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, do atual prefeito Pedro Ishi, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, e do deputado federal Marcio Alvino.

As duas estruturas, que serão inauguradas nesta sexta-feira (08/05), se tornaram pautas prioritárias para a cidade nos últimos anos e balizaram boa parte dos encontros que reuniram as autoridades do Poder Executivo municipal e estadual com os parlamentares. Suzano sempre defendeu a importância destes avanços para a população e contou com a sensibilidade do governador Tarcísio de Freitas, que integrou essas agendas no escopo de projetos que seriam concretizados a partir de 2023.

A luta pela Fatec começou anos antes, ainda em 2017, quando começou a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, período em que Suzano acertou os detalhes da licitação para as obras da Fatec. Em 2018, Suzano protocolou o projeto junto à autarquia estadual responsável, Centro Paula Souza, que foi aprovado.

O esforço para o início das obras se estendeu pelos anos seguintes, até que, em 2021, o prefeito recebeu o registro de escritura da Fatec, que oficializou a doação do espaço onde a unidade seria construída pelo Centro Paulo Souza. Em 2022, as obras iniciaram, mas não avançaram devido a problemas financeiros relacionados à empresa que foi contratada para execução do projeto.

A pauta não foi abandonada mesmo com os obstáculos, e, em abril de 2023, o então prefeito se reuniu com a diretora-superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá, para solicitar o reinício das obras. O encontro trouxe resultados importantes e, meses depois, a Prefeitura e o Estado anunciaram a autorização para a continuidade das intervenções, durante cerimônia de entrega de apartamentos na Chácara Estância Paulista, ocasião em que o governador Tarcísio de Freitas estava presente.

A partir desse momento o projeto deslanchou, tanto que, um ano depois, durante cerimônia para outra entrega de apartamentos no mesmo bairro, o próprio governador fez questão de vistoriar o andamento do projeto, que já dava forma à futura Fatec que seria instalada no cruzamento das avenidas Paulista com e Mogi das Cruzes.

Em julho de 2025, durante uma nova vistoria, que desta vez contou com as presenças do presidente da Alesp, André do Prado, e do deputado federal, Marcio Alvino, a obra ultrapassava 50% de conclusão. Em setembro do mesmo ano, a Fatec de Suzano já aparecia como opção do vestibular para os cursos de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores, vislumbrando os 160 alunos que poderão ser atendidos ainda neste ano, os 480 que deverão ser contemplados no ano que vem e os mais de mil que poderão estudar no local em cinco anos.

A confirmação da entrega da Fatec para este semestre aconteceu durante a cerimônia de oficialização do Complexo Viário do Alto Tietê, em janeiro deste ano, também com presença do governador Tarcísio de Freitas.

Hemodiálise no HRAT

As tratativas para o serviço de hemodiálise começaram tão logo foi aberto o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT), em dezembro de 2023, que foi instalado no mesmo endereço onde funcionava o antigo Hospital das Clínicas, na Vila Amorim. Esta pauta foi defendida em virtude da demanda por esse atendimento, respeitando a capacidade que poderia ser oferecida nas instalações desta unidade.

O Estado de São Paulo recebeu positivamente a solicitação da administração municipal, e, logo em abril de 2024, o secretário de Estado de Saúde, Eleuses Paiva, anunciou que o HRAT iria contemplar esse serviço durante reunião do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+).

Os detalhes sobre o pedido se estenderam pelo ano de 2024, até que o compromisso foi reforçado meses depois, durante uma nova reunião com o secretário de Saúde, mas desta vez no Palácio Nove de Julho, sede do Poder Legislativo paulista, que contou com a presença do presidente da Alesp.

Com as tratativas avançadas, o governador, em fevereiro de 2025, falou sobre o assunto durante cerimônia de entrega de apartamentos no bairro Chácara Estância Paulista. O projeto ganhou fôlego ao longo do ano e foi confirmado pelo Estado em setembro, na própria unidade, durante cerimônia de batismo do HRAT, que passou a se chamar Hospital Regional do Alto Tietê Deputado Estevam Galvão de Oliveira.

O prefeito de Suzano destacou a relevância da Fatec e do serviço de hemodiálise para a cidade. “Teremos uma estrutura educacional que garantirá uma qualificação diferenciada para os nossos munícipes, cujos cursos estão totalmente alinhados com as demandas do mercado de trabalho. Já a hemodiálise é um serviço fundamental para atender os moradores que precisam deste atendimento de forma regular e com a condição que o Estado vai oferecer em Suzano”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.

Pedro Ishi lembrou do esforço coletivo que viabilizou essas conquistas. “É um momento que temos de reconhecer todo o trabalho do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que dedicou muito tempo dos seus mandatos para garantir que esses dois projetos fossem concretizados. Da mesma forma, temos de enaltecer a parceria com o presidente da Alesp, André do Prado, e do deputado federal Marcio Alvino, que estiveram conosco em todos os momentos. Por fim, agradecemos a confiança do governador Tarcísio de Freitas, que entendeu a importância desses projetos para Suzano e trabalhou para que Suzano pudesse inaugurar essas estruturas”, declarou o prefeito.