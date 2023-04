EducaShow recebe 10 mil estudantes de 31 escolas nos dois primeiros dias

O Circuito 2 da ExpoSuzano, aberto na última terça-feira (25/04) com o EducaShow, apresentou seu ambiente lúdico e tecnológico para cinco mil estudantes da rede municipal e contou com a palestra do sociólogo Cesar Callegari, que teve início por volta das 19 horas. No primeiro dia, o espaço recebeu estudantes de 18 escolas da região sul e duas da região norte do município. Nesta quarta-feira (26/04), outros cinco mil alunos de 11 escolas da região norte tiveram contato com as atividades, totalizando 10 mil estudantes de 31 escolas municipais.

A expectativa é de que a mesma quantidade de alunos diária seja registrada na quinta e sexta-feira (27 e 28/04), quando estudantes de 34 escolas municipais da região central conhecerão as atrações do evento. Ao todo, cerca de 20 mil alunos terão a oportunidade de escolher um livro na feira que foi disponibilizada no espaço central da estrutura. A programação completa pode ser acessada por meio do link exposuzano.com

Logo que chegam ao evento, com os ônibus partindo das unidades escolares, os alunos são encaminhados para um ambiente montado em frente ao estacionamento do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), chamado de “Circo”, justamente por contar com atrações tipicamente circenses, onde as crianças são acolhidas enquanto é preparada a entrada delas no espaço interno. Nesse instante, elas recebem um voucher, que garante aos pequenos a oportunidade de trocá-lo por um livro, durante a visita ao EducaShow.

Quando adentram à estrutura, os guias verificam a movimentação do espaço para conduzi-las às atrações que estejam mais acessíveis naquele momento. Além da feira de livros, instalada na parte central, os alunos podem se divertir no Espaço Criança ou no Planetário, localizados à esquerda. Pelo acesso à direita, um dos lugares que podem ser visitados é o Espaço Consumo Consciente, onde são apresentadas noções básicas de direito do consumidor por representantes do Procon de Suzano.

“Nós orientamos os alunos sobre a pesquisa e validade de produtos e também proporcionamos às crianças noções de dinheiro, consumo e pesquisa de preços. Ensinamos um pouco de economia para eles aprenderem a usar bem o dinheiro e saberem o que fazer quando um produto vem quebrado ou com algum outro defeito”, destacou a diretora do Procon de Suzano, Daniela Itice.

Ao lado do Espaço Consumo Consciente é disponibilizado o estande “Cultura Digital e Robótica”, ao qual as crianças são convidadas a exercitarem seu aprendizado, interagindo com colegas e usando ferramentas manuais e tecnológicas. Em um dos equipamentos, elas têm a oportunidade de formar palavras num software utilizando cubos que contém cada letra do alfabeto. Os acertos e os erros são indicados com cores na tela e mensagens de voz, que dão o suporte necessário por meio do vocabulário infantil.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, ressaltou a importância de proporcionar aos alunos a possibilidade de vivenciar tantas experiências em único ambiente. “Buscamos reunir no EducaShow tudo aquilo que queremos proporcionar às crianças da rede municipal, um aprendizado plural que integre diversas linguagens. Esse evento é um marco para o município, pois garante experiências que muitos ainda não tinham tido a oportunidade de vivenciar”, afirmou o chefe da pasta.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que este é um momento único de mostrar o que é feito pela educação de Suzano e proporcionar aos estudantes uma vivência fora das unidades escolares. “Estamos no caminho certo quando promovemos a educação municipal para nossos estudantes, trazendo tecnologia para dentro da sala de aula e melhores formações para nossos educadores. Tudo o que estamos promovendo para nossa rede pode ser observado no EducaShow, além de proporcionar aos estudantes essa vinda até o evento e poder levar um livro para casa, além de obter outros tipos de experiência”, detalhou o chefe do Poder Executivo municipal.

Acesso liberado

O EducaShow fica aberto a toda população nesta quinta e sexta-feira, a partir das 16 horas, e em período integral no sábado (29/04) e no domingo (30/04), das 8h30 às 20 horas. Além dos estandes que já são disponibilizados durante o dia para as crianças, serão realizadas palestras com convidados no auditório montado para o evento.

A programação traz como grandes atrações para esse ambiente a desenhista e grafiteira Mag Magrela, na sexta-feira (28/04), às 18 horas; o rapper e escritor MV Bill, também na sexta-feira, às 19 horas; o dançarino Ivaldo Bertazzo no sábado, às 19 horas; o educador e comunicador Marcelo Tas no domingo, às 17 horas; e, ainda no domingo, o músico e dançarino Antônio Nóbrega, às 18h30.

A palestra do youtuber Iberê Thenório, desta quinta-feira, às 19 horas, e a apresentação do Grupo Barbatuques, que ocorreu nesta quarta-feira, tiveram os ingressos esgotados com antecedência.

Outros eventos

Outros dois grandes eventos chegam ao Circuito 2 da ExpoSuzano, no Parque Municipal Max Feffer, a partir desta quinta-feira, em celebração aos 74 anos de emancipação político-administrativa. Um deles é a ExpoFlores, que transformará a Arena Suzano num verdadeiro jardim botânico até segunda-feira (01/05), entre 10 e 18 horas, com exposições de produtores locais, shows e workshops. A outra grande atração é o Suzano Faz, que ocorrerá no Pavilhão Esportivo Maurice Bou Assi, das 11 às 19 horas – com exceção do primeiro dia, que começará às 9h30 – e terá o objetivo de promover a integração das indústrias e o comércio da cidade para possibilitar networking entre os participantes. A programação desses eventos também pode ser conferida na link exposuzano.com