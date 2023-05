EducaShow valoriza literatura regional em encontros entre leitores e escritores

O EducaShow, evento que ocorreu entre os dias 25 e 30 de abril no Parque Municipal Max Feffer em alusão às comemorações dos 74 anos de emancipação político-administrativa de Suzano, trouxe oportunidade para que escritores do município e das demais cidades do Alto Tietê pudessem apresentar seus trabalhos aos fãs de literatura.

No período, aproximadamente 6 mil visitantes puderam interagir com os autores e conversar sobre diversos assuntos relacionados à tecnologia e ao universo infantil. O EducaShow ocorreu dentro da programação do ExpoSuzano.

O curador do estande, o escritor Ademiro Alves, o Sacolinha, que fez sucesso com sua obra “Dente-de-leão: a sustentável leveza de ser” falou sobre os autores que mais chamaram a atenção dos visitantes e dos assuntos que pautaram as rodas de conversa. “Tivemos bate-papos muito pertinentes e interessantes e em todos eles tivemos público. Os que mais chamaram a atenção foram os que tratavam sobre Inteligência Artificial e o retrato das periferias na literatura e na universidade. As escritoras Nicolle Oliveira, com o livro ‘A menina corajosa’; Nicolly Belchior, com sua obra ‘Alba’; e Silvia Toledo, com o livro ‘A menina diferente’, despertaram muito interesse dos presentes”, revelou Sacolinha.

O poeta Cacá Lopes levou a literatura de cordel e divertiu as crianças com os trava-línguas. Escritor nas horas vagas, o diretor da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Hamilton Peixoto, apresentou sua obra “Carijó - O Melhor Palhaço de todo o mundo” e se surpreendeu com a repercussão. O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, lembrou que a valorização dos escritores locais era uma das propostas do evento. “Consideramos fundamental abrir espaço para a produção local, pois temos grandes escritores e uma literatura de alto nível”, destacou Bassini.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi pontuou que o EducaShow foi um marco na história de Suzano. “Integramos neste espaço diferentes ambientes e autores, além de temas e linguagens. Nossa intenção foi apresentar o que nossa cidade tem feito dentro do universo da educação e a valorização dos escritores locais é parte fundamental de todo esse processo”.