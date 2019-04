Eleição para Conselhos Tutelares de Suzano está com inscrições abertas

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdicas) deram início nesta quarta-feira (3) ao período de inscrição de candidatos a membros dos dois Conselhos Tutelares da cidade, que serão escolhidos pelo voto popular. O prazo vai até 3 de maio (sexta-feira) e a eleição está prevista para 6 de outubro (domingo), oportunidade em que serão escolhidos dez conselheiros para atuar nas duas unidades até 2024.

As inscrições devem ser feitas no Centro Unificado de Serviços (Centrus), das 8 às 16 horas. Os interessados devem atender a uma série de requisitos básicos e apresentar a lista de documentos que consta do edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do município em 3 de abril (https://bit.ly/2HV9xHd). Após o período de avaliação, recursos e apelações, a lista final de candidatos aptos será divulgada no final de junho. A campanha eleitoral estará liberada entre os dias 1º de setembro (domingo) e 4 de outubro (sexta-feira).

Quem deseja concorrer à função de conselheiro tutelar deve ser maior de 21 anos, ter ensino médio completo, residir em Suzano há mais de dois anos, não apresentar impedimentos junto à Justiça Eleitoral e ao Poder Judiciário, não ocupar qualquer cargo público municipal, estadual ou federal, entre outros requisitos.

Serão definidos, em processo eleitoral, dez conselheiros e seus suplentes para o 1º e o 2º Conselhos Tutelares instalados no município, que atendem a mais de 1,5 mil crianças e adolescentes a cada trimestre. Os eleitos ainda deverão passar por um processo de qualificação para as atribuições do cargo, que terá caráter eliminatório. Com a diplomação prevista para o final de novembro, os futuros integrantes terão a primeira semana de 2020 para promover a transição de equipes. O mandato terminará em janeiro de 2024.

Segundo o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Murilo Inocencio, o processo eleitoral reafirma a importância do trabalho realizado pelos conselheiros, bem como da participação da comunidade. “Desde o início de 2017, a Prefeitura de Suzano vem investindo e incentivando o trabalho realizado pelos Conselhos Tutelares, por sua importância junto à população. Participar deste processo de escolha, por meio do voto direto dos eleitores, reforça ainda mais a união entre o Poder Público e os munícipes”, afirmou o chefe da pasta.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2061. O Centrus está localizado na avenida Paulo Portela, 210, no centro de Suzano.