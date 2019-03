Em 1º evento oficial, Katia Sastre anuncia R$ 1,8 mi para Suzano

Suzano vai receber nos próximos dias repasse de R$ 1,860 milhão para a infraestrutura. O recurso deve ser usado para dar andamento a antigas e novas obras na cidade. O anúncio foi dado nesta sexta-feira (8) pela deputada federal Katia Sastre (PR), a Cabo Sastre, durante o primeiro evento oficial na região, na sede do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M).

A republicana foi recepcionada pelo tenente-coronel José Carlos Brandão e o major Caruso Roberto, responsáveis pelo comando do 32º Batalhão, que também atende Ferraz de Vasconcelos e Poá.

À reportagem, Sastre discursou sobre a importância do recurso em convênios federais para cidade. E os desafios que vem enfrentando na Câmara dos Deputados. Com a vitória da republicana nas urnas, o município volta a ter um representante no Congresso Nacional, depois de mais de duas décadas. “Com a emenda, a tendência é que tenhamos uma melhora da infraestrutura, principalmente beneficiando a locomoção da população e, também, o deslocamento do efetivo das forças de segurança, para levar segurança ao município”, disse.

Além do repasse anunciado pela Cabo Sastre, o Estado liberou aporte financeiro de R$ 1,6 milhão para a infraestrutura da cidade. Ou seja, serão mais de R$ 3,4 milhões.

Projetos

Sastre está a quase quatro meses em Brasília. Segundo ela, a rotina de trabalho é intensa. Muitas vezes, o expediente começa às 7 horas e vai até a madrugada. Contudo, a deputada federal afirmou que tem ido de segunda a sexta-feira, inclusive reunindo-se com a bancada militar, para tratar sobre demandas da segurança pública.

Mesmo em pouco tempo, a republicana propôs quatro projetos, que devem entrar em pauta no Congresso Nacional. “São no setor da saúde e segurança pública. Um vejo como necessidade imediata é que hospitais tenham um dentista plantonista, porque, muitas vezes, o paciente morre, depois de contrair infecção geral a partir de um problema na boca. Por isso, vejo que podemos mudar isto. E o outro é que um interprete de libras seja alocado nas unidades de saúde”. A republicana contou ainda que, até a próxima semana, deve definir a localização de um gabinete em Suzano. O local deve servir para que a população indique propostas, principalmente visando a aproximação com o Alto Tietê.

Prefeito

A agenda da deputada federal se iniciou pela manhã. Na ocasião, Sastre se reuniu com o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), para tratar sobre a confirmação do repasse.