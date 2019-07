Em combate ao feminicídio, OAB Mulher promove palestras

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, por meio da sua Comissão da Mulher Advogada, promoverá na sede da OAB de Suzano, no próximo dia 7 de agosto, às 19 horas, palestra aberta ao público. A intenção é conscientizar as mulheres e apresentar os trabalhos que são realizados em Suzano para enfrentar o feminicídio. A presidente da Comissão da Mulher Advogada, a Maria Margarida Mesquita, que está à frente do evento, comentou sobre a importância e o intuito da realização do evento. "Primeiro que o motivo da realização é porque este ano é comemorado 13 anos da criação da 'Lei Maria da Penha'. Segundo que com os atuais índices de feminicídio, e cada dia esse número crescendo mais, precisamos conscientizar as mulheres sobre o que é, e dizer o que Suzano tem feito para ajudá-las", comentou a presidente da comissão, Maria Margarida.

Evento

O evento, que será realizado no dia 7 de agosto, às 19 horas, e terá entrada franca para toda a população. Conforme informações, no dia terá uma roda de conversas e duas palestras.

Essas palestras serão ministradas pela delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Suzano, a Silmara Marcelino. E a outra palestra será dada pela subcomandante da GCM de Suzano, Rosimary Caxito. Conforme disse Maria Margarida, elas vão discursar sobre os direitos das mulheres e apresentar os trabalhos que são realizados na cidade "como a Sala Rosa, importante trabalho que realizamos em Suzano. E também falar sobre a Patrulha Maria da Penha".

Sala Rosa

Os trabalhos principais que são realizados é a 'Sala Rosa' e a 'Patrulha Maria da Penha'. Maria Margarida explicou sobre o que é a 'Sala Rosa', e disse o quanto é importante um trabalho como esse. "A Sala Rosa existe dentro da Delegacia da Mulher de Suzano, e presta orientação jurídica e psicológica. A intenção é ajudar as mulheres que passam por algum tipo de violência, tudo de forma voluntáriaevem seguir para denunciar o companheiro e podem receber ajuda psicológico”.