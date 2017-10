Em entrevista à 101.5, Estevam fala sobre obras de esgoto e manutenção de escolas

O deputado estadual Estevam Galvão (DEM) anunciou que as obras da 1ª fase de implantação de saneamento básico no Distrito de Palmeiras vão se iniciar em novembro e que a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) investirá R$ 2,089 milhões em manutenções de escolas estaduais em Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Biritiba Mirim e Salesópolis. As informações foram divulgas na sexta-feira (20)de manhã durante entrevista a Rádio SP/Rio 101.5 FM, uma emissora da Rede DS de Comunicação.

A implantação de rede de esgoto em Palmeiras vem sendo discutida desde março deste ano, quando Suzano conquistou R$ 47 milhões para o trabalho. A previsão era de que a primeira etapa iniciasse em julho. Porém, houve atraso. Em uma visita do superintendente regional da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Márcio Gonçalves de Oliveira, no gabinete do democrata na Assembleia Legislativa, foi confirmado que as obras começariam em novembro. Nesta fase, serão beneficiados os bairros Jardim do Lago, Recanto Ouro Fino, Vila Fátima e Parque Buenos Aires, atendendo aproximadamente 500 famílias com ligações de esgoto. Haverá a implantação de sete quilômetros de rede de esgoto nesta região.

O segundo lote de obras terá o edital publicado ainda neste mês. A licitação visa a execução das Estações de Tratamento de Esgoto Paineiras e Vila Cunha. A 3ª fase de obras está prevista para se iniciar no próximo ano, com publicação do edital no primeiro trimestre de 2018. Serão contemplados os moradores dos bairros Ipelândia, Jardim Dora, Jardim Alto da Boa Vista e Vila Voegels, atendendo cerca de 400 ligações de esgoto.

Em relação ao investimento nas escolas estaduais da região, apenas a cidade suzanense terá a aplicação de R$ 900 mil em obras de manutenção e reforma de telhado, parte hidráulica e elétrica, além de reservatório de água. A iniciativa beneficiará seis escolas: Luiza Hidaka, Tokuzo Terazaki, Alfredo Roberto, Benedita de Campos Marcolongo, Geraldo Justiniano e José Camilo de Andrade. O lote de trabalho está orçado e entrará em processo de licitação.