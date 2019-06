Emissão de CNH e RG lideram pedidos no Poupatempo de Suzano

O Poupatempo de Suzano já realizou desde sua criação em 2013, mais de 4,2 milhões de atendimentos. Entre os serviços mais realizados, estão os referentes à CNH (557.799 mil), RG (455.328 mil) e licenciamento de veículos (299.250 mil).

Somente nesses cinco primeiros meses de 2019, o Poupatempo já realizou 206.390 mil atendimentos. No mesmo período de 2018, o equipamento público realizou 168.646 mil atendimentos. Isso resulta em um aumento de 37.744 mil serviços realizados.

Entre os serviços mais realizados nesse ano, aqueles referentes à CNH tiveram 38.744 mil atendimentos; o serviço de RG teve 30.181 mil atendimentos; e licenciamento de veículo, teve 10.556 mil.

No comparativo com o ano passado, o serviço que mais teve atendimento foi o referente ao RG, com 25.982 mil serviços realizados.

Ou seja, teve um aumento de 4.199 mil atendimentos de 2018 para 2019. Em 2018, além dos serviços de RG, foram realizados outros 35.643 mil serviços de CNH e 9.747 mil serviços de licenciamento de veículos.