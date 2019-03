Empacotadora é espancada pelo marido no Boa Vista

Uma empacotadora, de 52 anos, foi espancada pelo marido no Cidade Boa Vista, em Suzano. A vítima foi medicada no Hospital Santa Marcelina, em Itaquaquecetuba, e passa bem. Já o suspeito foi preso em flagrante. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (12).

Por volta da 1 hora, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando receberam informação de possível vítima de agressão corporal ocorrida em uma residência do casal. Porém, a empacotadora já estava no hospital, onde recebeu atendimento médico.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a vítima informou aos policiais que foi agredida com socos, principalmente no rosto, pelo marido. O suspeito também estava no hospital e foi abordado pelos policiais. Nada foi encontrado com ele. Questionado do fato, o homem alegou que não fez nada com a mulher, que ela teria caído no banheiro de casa.

O suspeito foi levado a Delegacia Central de Suzano e preso em flagrante. O caso foi registrado como violência doméstica.