Empresas retiram mais de 1,5 tonelada de fios e cabos inativos

Mais de 1,5 tonelada de fios e cabos aéreos inativos foi retirada das ruas centrais de Suzano. O trabalho de despoluição visual foi feito pela EDP São Paulo e por empresas de telefonia, Internet e TV a cabo, após pedido da prefeitura. O balanço, que foi apresentado na manhã desta quinta-feira (18), na sede da distribuidora de energia elétrica em Mogi das Cruzes, contou com a participação da primeira-dama Larissa Ashiuchi, que é analista de sistemas.

Também participaram da reunião o assessor de Direção de Concessionárias da prefeitura, Fernando Ferraresso; o diretor de Concessionárias, Jurandir Marques; o diretor do Setor de Iluminação Pública da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Santos; o técnico de Projetos e Construção da EDP, Fernando Eugênio do Nascimento; e a analista de Grandes Clientes e Poder Público, Andreia Soto; bem como representantes das empresas de telefonia, Internet e TV a cabo.

A operação, que teve início em dezembro de 2018, com apoio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e suporte da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, passou pelos principais pontos da malha central, conseguindo retirar mais de 1,5 tonelada de cabos e fios aéreos inativos. A expectativa é que a ação siga até o final de maio de 2019, passando por outros pontos do centro e ultrapassando a marca de 2 toneladas retiradas.

De acordo com Larissa, em novembro do ano passado, em reunião na EDP, o prefeito Rodrigo Ashiuchi sugeriu parceria e atuação conjunta para despoluição visual da área central da cidade, que contava com inúmeros cabos e fios desativados. “Na oportunidade, apresentamos diversas fotos de como estavam postes e fios na cidade, principalmente na rua General Francisco Glicério, que em toda sua extensão (de 1,5 mil metros) podia ser notado esse problema. No mês seguinte do encontro, as empresas Vivo e Claro e a própria EDP deram início aos trabalhos”, detalhou.

Para a analista de Grandes Clientes e Poder Público da EDP e coordenadora do grupo de trabalho, a ação foi um sucesso, principalmente pela união e parceria da equipe das diferentes empresas. “Estamos acompanhando junto às empresas e à prefeitura todo o trabalho, que está sendo muito positivo”.