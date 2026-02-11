Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 11 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Encontro discute sobre andamento de obra de transposição entre represas

Sabesp está instalando tubulações para trazer água da Billings para o reservatório de Taiaçupeba com 38,7 quilômetros de extensão, sendo 13,3 em Suzano

11 fevereiro 2026 - 19h00Por da Reportagem Local
Encontro discute sobre andamento de obra de transposição entre represasEncontro discute sobre andamento de obra de transposição entre represas - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano )

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, se reuniu com representantes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), nesta terça-feira (10/02), para debater sobre as obras de transposição que são realizadas no distrito de Palmeiras. 

A empresa estadual está instalando tubulações para trazer água da represa Billings, que fica na capital e no ABC Paulista, para o reservatório de Taiaçupeba, no Alto Tietê. Para conseguir fazer essa transposição, os dutos precisam passar por Suzano e podem interferir no trânsito local. Para amenizar essa situação, o prefeito solicitou celeridade na obra.

Por parte da Sabesp, estiveram presentes na reunião o coordenador de Empreendimento de Águas na Grande São Paulo e Baixada Santista, Alberto Prado Cunha; a gerente de Relações Institucionais, Cristina Usifati; e o gerente da obra em Suzano, Francisco Graciano. Pela prefeitura participaram o vice-prefeito Said Raful; o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; e o diretor de Manutenção e Concessionárias, José Aristides Sobrinho. 

A obra terá 38,7 quilômetros de extensão, sendo 13,3 em Suzano. Os diâmetros do canos são de 1.500 milímetros e 1.800 milímetros, a depender da região. Segundo a Sabesp, os trabalhos tiveram início em janeiro e a previsão é de que terminem até setembro. “A transposição é necessária, mas só será acionada se a represa Billings estiver em um nível alto pré-determinado e o de Taiaçupeba estiver baixo. Caso um dos dois cenários não esteja conforme estabelecido, a operação não será realizada”, explicou Alberto Prado.

O prefeito aproveitou a oportunidade para pedir aos representantes da Sabesp para que intermediassem com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística uma obra de alteamento da estrada da Duchen, na região da Vila Ipelândia. “Entendemos a complexidade da transposição e a importância dela para toda a região. Mas é importante a celeridade desses trabalhos, porque muitos comerciantes daquela região estão preocupados com a possibilidade de a obra atrapalhar a rotina deles. Outra demanda muito importante é sobre um projeto antigo de alteamento da estrada da Duchen, que deve ser afetada pela transposição e pela consequente elevação do nível da represa de Taiaçupeba. Precisamos que o governo do Estado também coloque em prática essa obra”, disse o chefe do Executivo.

Diante do que foi apresentado, ficou estabelecido que, nos próximos meses, será agendada uma nova reunião entre a prefeitura e o governo do Estado para tratar a respeito do alteamento da estrada da Duchen.

Projeto escolar

Os representantes também apresentaram ao prefeito um projeto realizado pela Sabesp em unidades escolares de vários municípios. Trata-se do “Ciência Viva na Escola”, que busca construir três salas de aula em um local escolhido pela administração municipal, com equipamentos e materiais de biologia, química e anatomia. “O projeto é novo, mas tem sido um sucesso. Tem havido muita adesão e o resultado vem sendo positivo. Queremos trazer para Suzano também, ficando a escolha das escolas a cargo da prefeitura”, explicou Alberto Prado. O prefeito, por sua vez, elogiou o projeto e disse que vai verificar a possibilidade junto à Secretaria de Educação. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Nova empresa retira 650 toneladas de lixo no primeiro dia de operação em Suzano
Cidades

Nova empresa retira 650 toneladas de lixo no primeiro dia de operação em Suzano

Primeira-dama participa de encontro de finalização do 'Caminho da Capacitação'
Cidades

Primeira-dama participa de encontro de finalização do 'Caminho da Capacitação'

Guararema e Caraguá encerram contrato com Renova após crise do lixo igual a enfrentada por Suzano
Cidades

Guararema e Caraguá encerram contrato com Renova após crise do lixo igual a enfrentada por Suzano

Prefeitura retoma atendimentos do Polo de Empregabilidade Inclusiva nesta quinta
Cidades

Prefeitura retoma atendimentos do Polo de Empregabilidade Inclusiva nesta quinta

Suzano recebe confirmação da entrega do campus da Fatec para março
Cidades

Suzano recebe confirmação da entrega do campus da Fatec para março

GCM apreende cerca de meio quilo de drogas no Jardim Alterópolis e no Jardim Cacique
Cidades

GCM apreende cerca de meio quilo de drogas no Jardim Alterópolis e no Jardim Cacique