Encontro discute sobre andamento de obra de transposição entre represas

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, se reuniu com representantes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), nesta terça-feira (10/02), para debater sobre as obras de transposição que são realizadas no distrito de Palmeiras.

A empresa estadual está instalando tubulações para trazer água da represa Billings, que fica na capital e no ABC Paulista, para o reservatório de Taiaçupeba, no Alto Tietê. Para conseguir fazer essa transposição, os dutos precisam passar por Suzano e podem interferir no trânsito local. Para amenizar essa situação, o prefeito solicitou celeridade na obra.

Por parte da Sabesp, estiveram presentes na reunião o coordenador de Empreendimento de Águas na Grande São Paulo e Baixada Santista, Alberto Prado Cunha; a gerente de Relações Institucionais, Cristina Usifati; e o gerente da obra em Suzano, Francisco Graciano. Pela prefeitura participaram o vice-prefeito Said Raful; o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; e o diretor de Manutenção e Concessionárias, José Aristides Sobrinho.

A obra terá 38,7 quilômetros de extensão, sendo 13,3 em Suzano. Os diâmetros do canos são de 1.500 milímetros e 1.800 milímetros, a depender da região. Segundo a Sabesp, os trabalhos tiveram início em janeiro e a previsão é de que terminem até setembro. “A transposição é necessária, mas só será acionada se a represa Billings estiver em um nível alto pré-determinado e o de Taiaçupeba estiver baixo. Caso um dos dois cenários não esteja conforme estabelecido, a operação não será realizada”, explicou Alberto Prado.

O prefeito aproveitou a oportunidade para pedir aos representantes da Sabesp para que intermediassem com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística uma obra de alteamento da estrada da Duchen, na região da Vila Ipelândia. “Entendemos a complexidade da transposição e a importância dela para toda a região. Mas é importante a celeridade desses trabalhos, porque muitos comerciantes daquela região estão preocupados com a possibilidade de a obra atrapalhar a rotina deles. Outra demanda muito importante é sobre um projeto antigo de alteamento da estrada da Duchen, que deve ser afetada pela transposição e pela consequente elevação do nível da represa de Taiaçupeba. Precisamos que o governo do Estado também coloque em prática essa obra”, disse o chefe do Executivo.

Diante do que foi apresentado, ficou estabelecido que, nos próximos meses, será agendada uma nova reunião entre a prefeitura e o governo do Estado para tratar a respeito do alteamento da estrada da Duchen.

Projeto escolar

Os representantes também apresentaram ao prefeito um projeto realizado pela Sabesp em unidades escolares de vários municípios. Trata-se do “Ciência Viva na Escola”, que busca construir três salas de aula em um local escolhido pela administração municipal, com equipamentos e materiais de biologia, química e anatomia. “O projeto é novo, mas tem sido um sucesso. Tem havido muita adesão e o resultado vem sendo positivo. Queremos trazer para Suzano também, ficando a escolha das escolas a cargo da prefeitura”, explicou Alberto Prado. O prefeito, por sua vez, elogiou o projeto e disse que vai verificar a possibilidade junto à Secretaria de Educação.