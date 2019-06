Encontro vai debater sobre elaboração do Plano Municipal de Drenagem

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano realiza nesta quarta-feira (26/06) uma nova reunião sobre o Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (PMDMAP). O encontro, agendado para as 18 horas, no Anfiteatro Orlando Digenova, localizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), visa expor o andamento da elaboração e anunciar a terceira etapa do projeto, que contempla visitas de equipes técnicas aos bairros.

A reunião é aberta ao público em geral e deve contar com a participação de técnicos da pasta, de representantes do consórcio Ieme Brasil-Base e de lideranças comunitárias. O projeto avança na cidade, com a conclusão das visitas iniciais às áreas de risco, do levantamento dos registros de ocorrências da Defesa Civil e do trabalho aerofotogramétrico. As atividades seguem com restituições das fotos aéreas, recolhimento de dados topobatimétricos, de redes, de projetos de drenagem e de uso e ocupação do solo e modelagem do comportamento hidráulico dos rios e córregos do município.

Após a execução da terceira etapa, que contempla as visitas da equipe geotécnica aos locais de risco, os próximos passos serão as recomendações e os projetos executivos. O PMDMAP teve início no ano passado e envolve ainda outras frentes da administração municipal, como a Defesa Civil, a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) e as Secretarias de Meio Ambiente, de Assuntos Jurídicos e de Manutenção e Serviços Urbanos.

O objetivo da iniciativa, conjunta com o governo do Estado, por meio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), é estabelecer uma estratégia para captação e destinação das águas de chuva. O plano condiciona repasses federais para obras de infraestrutura, conforme determinação do Ministério das Cidades. O contrato foi assinado em 2018, com um investimento de R$ 2,6 milhões, sendo a principal fonte de recursos o financiamento junto ao Fehidro e complementações com contrapartidas financeiras de Suzano.