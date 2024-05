Entidade Dragões Brasil Moto Clube arrecada doações às vítimas de enchentes no RS

O Dragões Brasil Moto Clube está arrecadando doações às vítimas dos temporais que assolaram o Rio Grande Sul. Um comboio saíra de Suzano nesta quarta-feira (8), às 0h, rumo à Porto Alegre, capital gaúcha. A estimativa é de que seja levado ao Sul do País cerca de 10 toneladas de mantimentos.

As doações podem ser realizadas pessoalmente na sede do Dragões Brasil Moto Clube, situada na Rua Nair Ferreira Martins, 240, no Centro de Suzano. Além disso, uma van está sendo disponibilizada para recolher as doações na residência de quem está doando e não pode comparecer na sede. O contato pode ser feito nas redes sociais ou pelo número (11) 99255-3641.

“Vamos levar uma van e um caminhão com capacidade de duas toneladas e meia de mantimentos. Também haverá mais seis caminhonetes com capacidade de transportar 800 kg cada uma. Estamos com uma estimativa de 8 até 10 toneladas”, explicou o vereador Márcio Malt, que auxilia nos trabalhos da entidade.

Serão levados kits de higiene pessoal (papel higiênico, sabonete, creme dental, escova, absorvente), kits de limpeza (: água sanitária, detergente, sabão em pó), cestas básicas, duas toneladas de rações e gatos e mais 3 mil garrafas de água, além de roupas(masculinas, femininas, adultos e infantis), cobertores e roupas de cama. Itens de higiene pessoal, e, principalmente, água apresentam maior necessidade, segundo explicou o vereador.

O presidente da entidade, Emidio Murad, destacou que o objetivo é transmitir boas energias às vítimas da tragédia. “Vamos levar pessoalmente, pois queremos levar nossa energia. Sentir de perto a dor, dar um abraço em nossos irmãos e dizer que eles não estão sozinhos. Cada item carrega a energia de cada um que está doando. Para nós, isso é muito importante e que faça a diferença na vida dessas pessoas”, destacou.