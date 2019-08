Equipe da UTI é trocada e terá médicos do Einstein e Beneficência, diz Ashiuchi

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), anunciou a troca de toda a equipe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Suzano.

De acordo com ele, o novo grupo contará, inclusive, com médicos que atendem em grandes hospitais do Brasil, como Albert Einstein, Beneficência Portuguesa e Instituto do Coração.

O anúncio foi feito durante inauguração da Creche Comunitária “Sementinhas da AAMAE”. A mudança faz parte da reformulação total que a unidade receberá. Na ‘reinauguração’, que acontecerá amanhã, a UTI da Santa Casa estará totalmente revitalizada. Ela recebeu novos aparelhos e pinturas, além da troca de todos os profissionais.

Ainda segundo Ashiuchi, a mudança acontece porque os antigos funcionários “não mostravam um bom desempenho em suas funções”. "Isso mostra que aqui não tem vinculo partidário. Se fizer um bom trabalho, vai ficar. Se não fizer, a equipe está autorizada pelo secretário de saúde e pelo interventor Rosvaldo Cid Cury a trocar a equipe. É preciso ter amor à vida", afirmou.

Caso

A Vigilância Sanitária de Suzano determinou na última quarta-feira (14) que nenhum novo paciente poderia ser internado na UTI da Santa Casa de Suzano. Aqueles que já estavam, permaneceram recebendo tratamento. Segundo o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o período em que a unidade ficou sem receber novos pacientes foi usado para realizar as mudanças. Ainda de acordo com o prefeito, o trabalho está sendo feito “dia e noite” e “sem que ninguém saiba”.