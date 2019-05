Equipe de Suzano vence Corrida Infantil do Parque da Aclimação

Alunos das Escolas Municipais Professora Célia Pereira de Lima, do Jardim Cacique, e Antônio Marques Figueira, do centro de Suzano, foram campeões na disputa por equipes da Corrida Infantil do Parque da Aclimação, em São Paulo, no último domingo (26). Competiram 86 crianças da cidade, de 7 a 12 anos, liderados pelos professores de educação física Leandro Carvalho, Leandro Alves e Dionísio Gonçalves. Esta foi a sexta vez que representantes do município participaram do torneio, que ocorre anualmente no mês de maio.

“Nosso objetivo é despertar o desejo dos alunos pelo esporte, tirando-os das ruas e elevando a autoestima. Mais importantes do que o resultado em si, que foi excelente, são a participação e a integração entre eles. Desta forma, cria-se uma motivação a mais para que frequentem as escolas e estejam sempre competindo”, destacou Leandro Carvalho, profissional da rede municipal de ensino e um dos incentivadores da presença da cidade nesta e em outras corridas. Só na do Parque da Aclimação, mais de 800 crianças de todo o Estado de São Paulo estavam inscritas.

A grande quantidade de integrantes da equipe Garra de Suzano foi fundamental para a somatória de pontos na classificação final. Os alunos de 7 a 9 anos competiram na prova de 300 metros de extensão. Já os de 10 a 12 anos participaram da disputa de um quilômetro. Das 86 crianças suzanenses participantes, 50 são da escola do centro e 36 da unidade do Jardim Cacique.