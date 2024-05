Escola do Jardim Monte Cristo é revitalizada e recebe novo nome

A Prefeitura de Suzano entregou na última terça-feira (14/05) a revitalização da Escola Municipal Caic de Suzano (rua Cachoeira, 33 - Jardim Monte Cristo), após ampla reforma implementada nas dependências da unidade. Além da revitalização, a unidade passa a se chamar Professora Nereide do Carmo Peronti Sasso, ex-secretária municipal de Educação. As intervenções aprimoraram a estrutura de trabalho para os educadores e qualificaram as condições de aprendizado aos alunos com uma reformulação completa proporcionada na biblioteca, sala dos professores e na quadra, incluindo serviços na parte elétrica e readequação dos vestiários.

A cerimônia que marcou o começo deste novo capítulo nessa tradicional escola, com mais de 30 anos de existência, contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi; dos secretários municipais de Educação, Leandro Bassini; de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; e de Comunicação Pública,Paulo Pavione; além dos vereadores Pedro Ishi e Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; dos filhos da professora Nereide, Márcia, Mário e Kadu; e dos representantes da unidade: a diretora Roseli de Oliveira e a coordenadora pedagógica, Ana Lúcia Firmino Bonatoto.

O conjunto de melhorias ainda foi complementada com as obras na sala de espera da área administrativa, onde está adesivada a biografia da homenageada. Quem passar por este espaço, dedicado à reunião da gestão escolar com a coordenação pedagógica e o corpo docente, poderá conhecer um pouco da trajetória da professora Nereide, que chegou a ser diretora da Escola Estadual Antônio Marques Figueira e atuou como supervisora da Diretoria de Ensino de Suzano.

A revitalização da escola, que atende a 703 alunos do G5 ao 5º ano do ensino fundamental (5 a 11 anos), foi garantida por meio de um investimento de R$ 128 mil, com recursos da administração municipal, a partir do Programa Dinheiro Direto nas Escolas Municipais (PDDEM). As intervenções na unidade duraram cinco meses, sendo iniciadas no fim do ano passado e concluídas no início deste ano. Antes desse período, a prefeitura já havia proporcionado a renovação de 425 carteiras e cadeiras da unidade, para melhor conforto dos alunos.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, afirmou que a reforma marca uma nova era para esta escola, tão simbólica para a cidade. “A revitalização da unidade é uma conquista para toda a comunidade escolar. Iniciamos a partir de agora mais um capítulo na história deste importante equipamento municipal, que recebe merecidamente o nome da professora Nereide do Carmo Peronti Sasso”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, destacou a atenção que a administração municipal tem dedicado à Educação na cidade. “Temos investido na instalação de novos equipamentos e na reforma de escolas para proporcionar aos alunos condições ideais para o aprendizado e, para os professores, a melhor estrutura para a oferta do ensino. Buscamos manter nossa rede municipal composta por equipamentos de alto nível, para formarmos grandes cidadãos e contribuirmos com o desenvolvimento do município”, ressaltou o chefe do Poder Executivo suzanense.

Também participaram da solenidade de reinauguração a gestora estratégica da Secretaria Municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães; o presidente da Associação de Pais e Mestres (APM) da escola, Carlos Henrique Schwartz; e a diretora do Colégio Lumbini, Célia Ashiuchi.

A homenageada

A professora Nereide do Carmo Peronti Sasso nasceu em 1942 em Araraquara, mas foi em Suzano que fixou residência e suas raízes, principalmente motivada pela Educação.

Graduou-se normalista, o equivalente a formação de futuras professoras, e começou sua carreira profissional como alfabetizadora em escolas rurais, no oeste do Estado de São Paulo. Naquela região conheceu o seu marido, o professor Mario Sasso, com quem teve seus quatro filhos: Paulo, Marcia, Mario e Kadu.

Mudaram-se para a zona leste de São Paulo para atuar na rede estadual e municipal e, na oportunidade, assumiram aulas na Escola Estadual Luiz Bianconi, antigo Lar das Flores, em Suzano. Deu prosseguimento aos seus estudos se formando em Educação Física, passando a atuar também nesta área.

Dedicada e sempre em busca de novos desafios e aprimoramento, foi aprovada no concurso para diretora na tradicional Escola Estadual Antônio Marques Figueira e, posteriormente, alcançou o ápice de sua carreira no magistério quando passou a desenvolver suas atividades como supervisora da Diretoria de Ensino de Suzano, substituindo o dirigente regional em muitas ocasiões.

Após sua aposentadoria, foi convidada a assumir o cargo de secretária municipal de Educação, atuando por quatro anos na função. Simultaneamente, foi professora coordenadora de Estágio e de Didática e Estrutura de Ensino na Faculdade Geraldo Rezende e mesmo após a faculdade ter sido incorporada a Unicsul, continuou atuando na mesma função dentro dos cursos de licenciatura e estágio desta universidade em São Miguel Paulista. Em seguida, se desligou de suas atribuições para aproveitar a vida em família, dedicando-se ao artesanato, à natação e aos netos.

Após um período, foi convidada a fazer parte da formação de futuras professoras no recém-criado Centro de Formação e Aperfeiçoamento para o Magistério (Cefam), ministrando aulas de didática e estrutura de ensino. Em seguida, ingressou na faculdade Unai, onde participou do coral, grupo de esportes e artes. Faleceu no ano passado, aos 80 anos.