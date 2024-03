Escola do Jardim Planalto inaugura 'Espaço de Leitura Maurício de Sousa'

A Secretaria de Educação de Suzano realizou na última quinta-feira (28/03), às 14 horas, a inauguração do “Espaço de Leitura Maurício de Sousa” na Escola Municipal Lídia Lima da Silva, no bairro Jardim Planalto. Durante o evento, os participantes puderam desfrutar da atividade “Contação de história sobre a cidade de Suzano”, promovida pelo secretário Leandro Bassini.

Com a presença de educadores e alunos, a cerimônia teve início com o relato de algumas histórias do município pelo chefe da pasta, seguido por uma interação com os alunos, que puderam fazer perguntas e compartilhar as próprias experiências. O espaço foi nomeado em homenagem ao cartunista brasileiro, criador da Turma da Mônica, e foi projetado em um local acolhedor, ideal tanto para a leitura individual quanto para atividades em grupo.