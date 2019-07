Escola municipal de Palmeiras recebe o projeto ‘Educando Pelo Esporte’

A Secretaria de Educação de Suzano e representantes do Instituto Valore apresentaram nesta sexta-feira (19) a pais e alunos da Escola Municipal Lidia Lima da Silva, localizado no Jardim Planalto, em Palmeiras, o projeto “Educando pelo Esporte”, que terá início no dia 12 de agosto e atenderá cem crianças, entre 7 e 11 anos.

Além da comunidade, participaram do encontro o diretor da unidade, Paulo Roberto Moraes, a coordenadora de projetos da pasta, Rafaela Caruline Rodrigues, a coordenadora de projetos da entidade, Júlia Dezem, e os monitores que ministrarão as atividades.

O “Educando pelo Esporte”, que chega pela primeira vez a Suzano, tem como idealizadora a MRS Logística, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do governo federal, com execução do Instituto Valore e apoio da Secretaria Municipal de Educação e da direção da escola. O projeto terá duração de dez meses, até maio de 2020.

Na oportunidade, os responsáveis explicaram a todos os presentes sobre como funcionará e sua importância. O “Educando pelo Esporte” terá atividades 100% gratuitas que ocorrerão no contraturno escolar com aulas duas vezes na semana mediadas por um profissional e um estagiário de Educação Física. O participante receberá um kit lanche que será distribuído ao término de cada dia.

Serão desenvolvidas as modalidades de atletismo, basquetebol, futebol e voleibol (duas por bimestre) com material enfatizando a iniciação esportiva e respeitando a individualidade, o estágio de maturação e o desenvolvimento das crianças.

Haverá duas turmas e as aulas ocorrerão todas as segundas e sextas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde, na própria escola. As vagas já foram preenchidas, mas será realizada uma lista de espera. Com um mês de aula, o projeto terá sua inauguração oficial e cada participante receberá uma camiseta.

Este projeto tem como incentivar a prática de exercícios físicos, promover a saúde e a qualidade de vida, oportunizar a iniciação nas quatro modalidades propostas e seguir o conceito do esporte educacional.

“A escola se tornará um espaço seguro de recreação e integração. O projeto é muito sério e a ideia é realmente alcançar locais distantes do centro e dar oportunidade. Queremos contar com o apoio dos pais na vida escolar de seus filhos e a presença assídua dos estudantes. É oferecendo opções saudáveis de entretenimento que vamos manter a saúde física e mental das nossas crianças”, destacou a coordenadora Rafaela Rodrigues.