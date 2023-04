Escola Municipal José Braz Neto ganha duas novas salas

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, esteve na Escola Municipal José Braz Neto, localizada no Jardim Quaresmeira, para conferir de perto as duas novas salas que foram construídas pela empresa MRV, em função do impacto gerado pela instalação de um conjunto habitacional na estrada de Santa Mônica, na mesma região.

Na visita, que ocorreu na quarta-feira (05/04), o chefe do Executivo esteve acompanhado do secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, da gestora estratégica da pasta, Renata Priscila Valêncio Magalhães, e do secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira. Eles foram recebidos pelo diretor da unidade, Washington Pereira, e pela coordenadora da escola, Tatiana Ferreira.

Os recursos da construtora MRV, que garantirão 40 novas vagas para crianças de dois e três anos, foram viabilizados depois que o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) elaborado pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação apontou a necessidade da ampliação da oferta de vagas na unidade com a instalação do novo empreendimento. As duas novas salas, que comportam 20 alunos cada uma, foram construídas sob o sistema de alvenaria estrutural e ocupam uma área de 88 metros quadrados. Com isso, a escola, que tinha a capacidade para atender 155 alunos, passará a contar com 195 alunos.

A instalação de outros conjuntos habitacionais também já provocou a ampliação de outras unidades de educação no município, em virtude do mesmo estudo. Na Escola Municipal Carlos Ferreira Aguiar, na Vila Amorim, também foram construídas duas novas salas. Na Escola Municipal Luiza Rodrigues de Oliveira, no Jardim Alterópolis, uma sala a mais foi incorporada, para 20 alunos. Outras duas foram adicionadas às instalações da Escola Municipal Celina Rosa de Souza, no Jardim Leblon, abrindo 40 novas vagas. No bairro Miguel Badra Baixo, 75 vagas foram abertas na Escola Municipal Victor Salviano com as três novas salas que passaram a ser disponibilizadas. Ainda serão finalizadas as obras de duas novas salas na Escola Municipal Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês, que abrirá 50 novas vagas.