Escola Raul Brasil nasce junto com a emancipação de Suzano

Após a mudança de endereço e a emancipação da cidade, a escola começou a se destacar na região. O destaque foi tanto, que o número de estudantes cresceu. Famílias ao redor da instituição emprestavam suas salas de estar para os alunos estudarem. Com o tempo, e com pressão dos munícipes para que a escola passasse pro reformas de ampliação, o primeiro prefeito de Suzano, Adbo Rachid, determinou a construção da nova escola.

A unidade construída teve como a primeira diretora, a professora Jussara Feitosa Domschke. Foi Jussara quem deu o nome Raul Brasil a instituição de ensino. O nome é em homenagem ao primeiro diretor do 1º Grupo Escolar. O professor Brasil faleceu em 1940. Por ser a primeira escola pública de Suzano, o ensino no local era muito valorizado e se tornou referência na região, principalmente em termos de ampliação na educação. O Raul Brasil começou com o ensino básico e hoje abrigada o ensino fundamental e médio, que é o grande destaque do local. Além disso, a escola abriga o Centro de Estudo de Línguas (CEL), local importante e que oferece diversas possibilidades aos alunos.

A escola abriga hoje mais de mil alunos. Cinco não irão mais voltar e duas profissionais não estarão mais no local para recepcionar os estudantes. Mesmo com a tristeza e o sentimento de impotência, o Raul Brasil deve ser lembrado com o local que valorizava a educação. O Raul, Suzano e o Brasil estão de luto.

Aluno da escola

O administrador da Página Suzano Antigo, Ariovaldo Pereira Nunes, estudou no Raul Brasil. Ele visitou na semana passada o prédio da unidade, marcada pelo massacre que deixou dez mortos. “Muito triste. Chorei”, afirmou Ariovaldo.

Ele afirma que a escola sempre se destacou pela qualidade no ensino. “Muitas personalidades de Suzano, do meio político, passaram por lá”, afirmou.