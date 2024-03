Escola Toshio Utiyama recebe atividades em alusão ao Dia do Circo

As Secretarias de Educação e de Cultura de Suzano promoveram nesta quarta-feira (27/03) atividades na Escola Municipal Toshio Utiyama, no centro, em alusão ao Dia do Circo. Aproximadamente 180 alunos participaram das ações que contaram com apresentações circenses e teatrais.

As atividades ocorreram em dois períodos, com cerca de 90 alunos em cada um, no pátio da unidade. Na parte da manhã, a ação teve início às 10 horas com a apresentação circense dos palhaços Azeitona, Zareka e Pumpum, que contou com malabares, mímicas, brincadeiras e danças. Logo após, os artistas encenaram uma peça teatral com a temática de piquenique e interagiram com as crianças. À tarde, as apresentações ocorreram a partir das 15 horas.

A parceria firmada entre as pastas municipais teve o objetivo de celebrar a cultura circense, proporcionar experiências culturais enriquecedoras para os alunos, estimular a criatividade, promover a inclusão e valorizar essa forma de arte tradicional. Além disso, as atividades contribuíram para o desenvolvimento físico, emocional e social das crianças, oferecendo uma oportunidade única de aprendizado e diversão.

A coordenadora pedagógica da unidade, Sandra Cristiane de Souza Ferreira, salientou que a parceria garantiu aos alunos um momento de descontração. “Acredito que iniciativas como esta apresentação permite que as crianças tenham contato com a cultura, trazendo a elas a possibilidade de vivenciar momentos de alegria e prazer”.

Já para o secretário de Educação, Leandro Bassini, a apresentação impacta positivamente as vidas das crianças. “A cultura é o alicerce da educação do ser humano, pois é por meio dela que cultivamos a diversidade, o respeito e o entendimento do mundo e poder trazer essas atividades para dentro da escola é muito gratificante”, apontou o chefe da pasta.

Por sua vez, a secretária de Cultura, Márcia Belarmino, ressaltou a relevância da celebração do Dia do Circo. “É muito importante celebrar essa data tão especial para nós com apresentações como a que fizemos na Escola Municipal Toshio Utiyama. Ficamos sempre muito felizes de propagar a cultura, a diversão e o entretenimento por nossa cidade e ficou estampado nos olhares de cada aluno que conseguimos fazer isso com maestria neste dia”, finalizou ela.