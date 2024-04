Escolas de Suzano acionam 5 vezes o 'botão do pânico' desde a instalação em 2019

Desde que foram implantados nas escolas municipais, em 2019, o botão do pânico foi acionado cinco vezes em Suzano. De acordo com a Prefeitura, todas as vezes o acionamento foi feito por engano ou por conta de uma discussão dos funcionários com pais de alunos.

75 UNIDADES

O equipamento foi instalado nas 75 unidades escolares da rede municipal de ensino. Todos são vinculados à Central de Segurança Integrada (CSI), que reúne a Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O objetivo do botão do pânico é garantir maior segurança para alunos, professores e demais funcionários das escolas.

EQUIPAMENTO

O equipamento comunica, de maneira silenciosa, ocorrências que podem estar em andamento dentro das unidades educacionais, inclusive tentativas de agressão contra professores, diretores, secretários e outros servidores.

DISPOSITIVO

O dispositivo não emite som, segundo a Prefeitura. Quando acionado, o botão envia uma mensagem à CSI em tempo real com nome e endereço da escola para que as forças de segurança possam ser enviadas rapidamente.