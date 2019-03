Escolas terão linha direta com a PM e vão integrar ‘Vizinhança Solidária’

Mais monitoramento escolar, implantação de agentes de segurança nas unidades e até mesmo professores armados, foram os pedidos feitos durante audiência pública realizada nesta quinta-feira (28) pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano.

O secretário-executivo da PM, Álvaro Batista Camilo, anunciou, ao menos, duas medidas: uma linha direta das escolas com a PM, sem necessidade de passar pelo 190 para atendimento mais rápido, e ainda a inclusão das escolas no Projeto “Vizinhança Solidária”. “Muitas medidas foram tomadas, uma delas reuniões dos comandos da PM com as diretorias regionais de ensino”, afirmou.

Na ocasião, também foi criado um Fórum de Debates que será composto por pais, professores, alunos e diretores, com objetivo de buscar soluções para o ensino. O secretário de Segurança Pública do Estado, General João Camilo Pires de Campos, esteve presente no encontro.

A audiência, realizada no Teatro Armando de Ré, contou com a participação de professores, autoridades e moradores de Suzano e região para buscar formas de reduzir a violência após o massacre no Raul Brasil, ocorrido há duas semanas.

O presidente da OAB de Suzano, Wellington Santos, afirmou que propostas de mais monitoramento escolar, agentes de segurança nas unidades e professores armados, foram as que dominaram no durante o encontro. "Evidentemente a segurança está na frente de todos os segmentos", frisou.

Agora, a OAB vai estudar os pedidos feitos durante audiência. Contudo, um novo encontro deve acontecer nos próximos dias. "Estamos estudando para ser o mais breve possível. A OAB está do lado da sociedade em busca de uma cidade, estado e País melhor", afirmou.

