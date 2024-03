Escritora de 13 anos lança quarto livro em Suzano

A suzanense Nicolly Belchior, de apenas 13 anos, lançou seu quarto livro em setembro de 2023. A escritora se destaca na cidade com sua escrita sobre personagens negros. Nicolly também palestra para incentivar jovens escritores.

Sua última obra, publicada no ano passado, é intitulada "Lago Cartier". A história se passa na cidade de Londres e conta a transformação da vida de Ellie Villin ao encontrar Darlan Clark à beira do Lago Cartier. No primeiro encontro do casal eles se desentendem . Mas aos poucos compartilham segredos e sentimentos que vão crescendo e se transformando em amor.

Nicolly sempre ligada à representatividade de pessoas negras, viu na merendeira Silmara Cristina uma forte personagem para o seu livro. Uma forma de honrar o ato de coragem e compaixão da merendeira.

Silmara ficou conhecida por proteger 50 alunos durante o ataque à Escola Estadual Professor Raul Brasil, em 2019.

A personagem de Silmara é "Sandra Moyo", uma senhora que dá conselhos a personagem principal e criam uma linda amizade.

“Logo quando comecei a escrever o livro decidi que Silmara merecia essa homenagem visto o ato de coragem que ela teve na tragédia do Raul Brasil. Assim como na vida real, a personagem também ajuda e acolhe as crianças. No dia do lançamento ela estava lá. Acredito que tenha ficado muito feliz”, disse Nicolly.

A jovem Nicolly desenvolveu desde cedo um amor pela leitura e assim que aprendeu a escrever quis ter seu primeiro livro.

Com apenas 11 anos lançou o livro “Alba”, a qual passou 4 meses escrevendo. Ela escreve livros de romance Infanto-juvenil. O segundo título foi escrito em dois meses. ‘‘O poder dentro de mim” conta a história de um menino que tem a difícil missão de salvar um reino. Uma fantasia cristã, que traz uma mensagem de perdão e fala sobre a força que cada um carrega dentro de si.

O terceiro livro é um conto.