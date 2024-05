Estação de Suzano volta a receber boxes comerciais em área livre

A estação de Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltou com os boxes comerciais na área livre do terminal. Ao todo o espaço conta com cinco estabelecimentos, sendo 1 terminal bancário e quatro comércios.

A companhia assinou, em novembro do ano passado, contrato com a empresa RZK para o Projeto Global Varejo que prevê a concessão de áreas disponíveis nas suas estações para a exploração comercial durante 360 meses.

O contrato abrange a implantação, administração e manutenção dos espaços nas linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

O “Projeto Global Varejo” concedeu mais de 42 mil m² de espaços que podem ser convertidos em espaço comerciais nas quatro linhas, incluindo a estação Suzano.

A concessionária poderá negociar o espaço para implantar serviços, como quiosques, balcões e lojas de produtos e serviços, máquinas dispensadoras (refrigerantes, doces e livros, por exemplo), além de terminais bancários ou outros empreendimentos, que precisam, em sua totalidade, serem aprovados pela CPTM.

A receita não-tarifária gerada por meio da concessão irá proporcionar aumento nos investimentos da companhia para o conforto e segurança do passageiro, além de uma oferta ainda maior de produtos e serviços em um local de fácil acesso.