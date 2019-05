Estação Suzano recebe posto de inscrição da Etec Suzano

Até o dia 15 de maio, os usuários que passarem pela Estação Suzano, que atende a Linha 11-Coral (Luz – Estudantes), poderão se inscrever, das 16h30 às 18h30, em diversos cursos da Escola Técnica Estadual (Etec) da cidade.

Os interessados poderão realizar a inscrição no guiché situado na área livre da estação e já sair com o boleto para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 30. Há cursos disponíveis nas modalidades presencial, semipresencial e EAD (Ensino à Distância), nos períodos noturno e matutino, de acordo com a disponibilidade de vagas.

Estão disponíveis para inscrição os cursos técnicos em administração, comércio, contabilidade, enfermagem, guia de comércio, química e secretariado. A duração dos cursos varia de um ano e meio até dois anos. Os aprovados poderão cursar as disciplinas gratuitamente.

Após a inscrição, os candidatos passarão pela fase de avaliação, realizada através de uma prova, que acontecerá no dia 16/6. A ação é focada em alunos que cursam o Ensino Médio, mas pessoas que já possuem o certificado de conclusão também podem se candidatar às vagas.

Mais informações estão disponíveis no site www.vestibulinhoetec.com.br.