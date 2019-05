Estação terá mais 4 escadas rolantes e 1 elevador com a conclusão da 2ª fase

A segunda fase das obras da Estação Suzano está prevista para ser entregue em julho. De acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitano (CPTM), as equipes se concentram atualmente na finalização das obras civis da segunda plataforma e do mezanino. Com o fim dos trabalhos, os passageiros terão mais quatro escadas rolantes e mais um elevador disponível.

Após a finalização dessa etapa, a CPTM garantiu que irá contratar obras de implantação de infraestrutura - via e sistema de sinalização e energia - para que a Linha 12-Safira (Brás) seja estendida até a Estação Suzano. Segundo a Companhia, o objetivo das obras é promover aos usuários conforto e facilidade na locomoção diária. "É compromisso dessa gestão melhorar a qualidade do transporte público", afirma.

Na terça-feira, o deputado estadual Marcos Damásio (PR) se reuniu com o presidente da CPTM, Pedro Moro, para reivindicar alguns pedidos da população em relação à estação de trem. Um desses pedidos é a instalação de uma nova passarela ligando o Parque Maria Helena à Rua Prudente de Morais.

Sobre esse assunto, a Companhia informou que enviou as minutas de Convênio e Planos de Trabalho para a Prefeitura de Suzano no ano passado, e "aguarda retorno para a continuidade dos trabalhos. Os custos das desapropriações/desocupações necessárias, que serão definidos com a conclusão dos projetos, serão arcados pelo Município", garante.

Opinião

Os passageiros que frequentemente utilizam a Estação de Suzano, seja pegando o trem ou utilizando a estação como passarela, aprovam o fim das reformas no local e principalmente a abertura para o mezanino.

"Com certeza vai melhorar muito. Vai dar uma amenizada no fluxo de pessoas, porque tem muita gente que 'pega' trem aqui. Iria ficar ainda melhor se colocassem um metrô por aqui, assim o número de pessoas nos trens iria diminuir", conta o autônomo Daniel Mendes, de 37 anos.

Além do mezanino, a adição de mais uma escada rolante também foi bem recebida pela população. "Para quem utiliza a estação todos os dias vai ser ótimo, porque não vai tumultuar. A Estação ficará mais 'aberta' para as pessoas andarem", diz a dona de casa Nathália da Silva, de 21 anos.