Estações começam a aceitar cartões de crédito e débito

Mais de 12 estações do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em São Paulo, devem receber uma nova tecnologia que aceita o pagamento na catraca por meio de cartões de crédito e débito nas catracas das estações.

A Barra Funda (Linha 7) já possui o meio de pagamento desde o último dia 12. Em São Paulo, a estação João Dias do Metrô já opera com a tecnologia desde 2021. Até o final de fevereiro, serão instaladas catracas de pagamento por aproximação em mais estações, como Jabaquara (Linha 1), Ipiranga (Linha 10) e Consolação (Linha 2). A relação completa estará disponibilizada no site da Autopass, empresa responsável pela implementação de bilhetagem eletrônica.

Dentre as estações que fazem ligação com cidades do Alto do Tietê estão programadas para liberação ainda em fevereiro: Brás (linha 11) e Tatuapé (linha 12). A lista completa dos locais que vão receber a melhoria ainda não foi divulgada.

O sistema de pagamento por aproximação integra um projeto piloto da Associação de Apoio e Estudo da Bilhetagem e Arrecadação nos Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado de São Paulo (Abasp), com apoio da Secretaria dos Transportes Metropolitanos. A execução fica por conta da Autopass, empresa que também administra o cartão TOP.

O recurso opera em duas catracas por estação e aceita apenas pagamentos via NFC (Near Field Communication), tecnologia também usada em cartões digitais. A alternativa permite que passageiros do transporte público paulista passem pela catraca utilizando cartões de débito e crédito (tanto físicos como digitais, disponíveis nos aplicativos de contas nos smartphones e wearables) das bandeiras Mastercard, Visa e Elo.

No Alto do Tietê, a Plataforma TOP disponibiliza aos passageiros algumas formas de acesso às estações. o APP TOP, que permite compra de passagem via cartão de débito, crédito ou PIX. OWhatsApp TOP com pagamento via PIX. O Cartão TOP. Além das máquinas de autoatendimento (ATMs) presentes em todas as estações da região e estabelecimentos comerciais parceiros espalhados pelos municípios para aquisição de QR Codes.

Desde o seu lançamento, a Plataforma TOP tem crescido gradativamente e investido em novas funcionalidades para os passageiros do transporte público paulista. Hoje, são mais de 1,7 milhão de cartões TOP emitidos, mais de 1,8 milhão de usuários no aplicativo TOP e 215 milhões de unidades emitidas de Bilhetes Digitais QR Code.