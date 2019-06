Estado apresenta nesta quarta-feira balanço sobre indenizações da Raul Brasil

Os secretários José Henrique Germann, da Saúde, Rossieli Soares, da Educação, Paulo Dimas Mascaretti, da Justiça, e a Procuradora Geral do Estado, Lia Porto Corona, apresentam hoje, no Palácio dos Bandeirantes, balanço sobre as indenizações e ações realizadas em apoio às vítimas do atentado na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano.

Davi Eduardo Depiné Filho (Defensor Público-Geral do Estado) e Juliana Belloque (Primeira Subdefensora Pública-Geral do Estado) também participam da coletiva de imprensa. O evento será às 14 horas no Palácio dos Bandeirantes.

Pela última informação do Estado, em abril, das sete famílias das vítimas fatais do massacre na Raul Brasil, cinco já se manifestaram a favor do acordo das indenizações, proposta pelo Governo de São Paulo. De acordo com a Defensoria Pública do Estado, dessas cinco famílias, duas já receberam o pagamento e as outras três estão no processo de documentação.