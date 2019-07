Estado deve contratar mais legistas após reclamação no IML

O governo estadual deve contratar, por meio de concurso público, novos médicos legistas que contemplarão várias regiões, incluindo o Alto Tietê. São, ao todo, 189 no Estado. Eles se juntarão aos 449 novos policiais técnico-científicos, sendo 51 médicos legistas, 240 peritos criminais, 128 fotógrafos e 30 desenhistas técnico-periciais nomeados em março pelo governo.

Demora na liberação

Na última quarta-feira (10), o DS recebeu denúncia sobre o caso de demora para liberação do corpo de Leandro Bezerra dos Santos do Instituto Médico Legal (IML) de Suzano. De acordo com o irmão dele, o corpo foi recolhido na noite de sábado (6) e só foi liberado do IML por volta das 17 horas do domingo (7), quase 24 horas depois. "A família já está sofrendo, e ainda precisa aguardar tanto tempo para liberar o corpo. Isso é um descaso", afirmou Eduardo.

Segundo o relato, além de Eduardo, outra família também aguardava liberação no local. Por volta das 8 horas da manhã (horário em que Eduardo compareceu ao IML), o corpo do irmão ainda estava na mesa e, de acordo com ele, não havia nenhum médico no local.

O relato do motoboy Adineval Higino de Lima, 49, primo de Eduardo, segue a mesma linha. Ele, no entanto, acredita que a demora ocorreu pelo fato de ser domingo. "Por ser plantão, acreditava que demoraria, mas não tanto. Ele só foi sepultado na segunda-feira de manhã, dois dias depois da morte", disse.

Resposta

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) enviou uma nota ao DS sobre o caso afirmando que o IML não é responsável pelo transporte dos cadáveres, mas sim as funerárias conveniadas com a prefeitura.

Segundo a pasta, o corpo de Leandro Bezerra dos Santos chegou ao IML às 8h30 do domingo (7) e foi liberado às 10h30 do mesmo dia. Ainda, de acordo com a nota, o atendimento da unidade segue normalmente sem qualquer alteração.