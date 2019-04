Estado emite parecer favorável para construção de nova delegacia em Suzano

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) emitiu parecer favorável ao pedido deputado Estevam Galvão, que solicita a construção de uma nova delegacia central em Suzano. A demanda foi encaminhada em 12 de abril para a Assessoria Técnica do Governo para publicação do decreto autorizativo da obra.

A informação foi confirmada através do Ofício 31/19 SEPC-SSP, assinado pelo secretário executivo da Polícia Civil do Estado, Youssef Abou Chahin, e remetido ao deputado Estevam. “Por oportuno, após trâmite regular pelo Conselho do Patrimônio Imobiliário e por esta Secretaria Executiva da Polícia Civil, foi elaborado exposição de motivos, com correlata minuta de Decreto Estadual regularizando a doação do imóvel situado na rua Benjamin Constant s/nº, da Prefeitura Municipal para a Fazenda do Estado”, diz trecho do documento.

O secretário Youssef reforça: “O expediente foi encaminhado à Assessoria Técnica do Governo, em 12/04, com solicitação de publicação do referido Decreto”.

Estevam realizou audiência com o secretário Youssef em fevereiro, reivindicando a retomada do projeto de construção da nova delegacia central da cidade – obra autorizada mas não executada pela gestão anterior. Durante o encontro, Youssef confirmou a viabilidade da obra: "Esta é uma demanda pertinente, vou levar ao governador para dar sequência ao pleito. Estamos empenhamos em melhorar a segurança em todo o Estado e o governador João Dória tem nos apoiado muito neste processo”, afirmou.

Estevam luta há pelo menos quatro anos por investimentos para a construção de uma nova delegacia na cidade. A unidade que atende hoje a população está precária, sem estrutura de trabalho e com espaço físico obsoleto.

“A Polícia Civil trabalha e atende a população suzanense em um prédio antigo, com inúmeros problemas de infraestrutura, como infiltrações, sistema elétrico danificado e falta de espaços adequados para atender o público. O objetivo é oferecer em um único complexo todos os serviços de segurança pública, como a Delegacia da Mulher, que hoje atende em um prédio alugado pela administração municipal”, argumentou o parlamentar.

Para Estevam, o envio da minuta de decreto para assinatura do governador é mais um passo para a concretização do projeto e conquista de avanços na segurança pública da cidade: “Nosso pedido foi avaliado pela equipe técnica da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que entendeu a necessidade e já solicita providências para a realização da obra. É um grande passo para que Suzano possa enfim ter uma Delegacia Central adequada para atender as demandas da população”, comemorou.