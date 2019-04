Estado garante verba para contratar 46 psicólogos e melhorar segurança em escolas

Suzano vai contar em breve com 46 novos psicólogos para atendimento público de estudantes, educadores e demais funcionários de escolas municipais e estaduais. A garantia foi dada ao prefeito Rodrigo Ashiuchi, nesta terça-feira (9), durante reunião de trabalho com os secretários de Estado de Educação, Rossieli Soares, de Saúde, José Henrique Germann, e de Justiça e Cidadania, Paulo Dimas Mascaretti. Além da contratação emergencial, também serão feitos investimentos na segurança das escolas estaduais da cidade com a instalação de 180 câmeras, botões de pânico e fechaduras eletrônicas.

O encontro ocorreu na sede da Secretaria de Estado da Educação, no centro de São Paulo, e também contou com as presenças dos secretários municipais de Educação, Leandro Bassini, e de Saúde, Luis Claudio Guillaumon, da procuradora de Justiça Eliana Passarelli e de integrantes das pastas envolvidas. Os anúncios são algumas das providências tomadas como consequência do ataque sofrido pela Escola Estadual Professor Raul Brasil, em 13 de março, que resultou na morte de dez pessoas, e a previsão é de que sejam concretizados por meio de convênios nas próximas semanas.

Os 46 psicólogos serão contratados a partir da lista de classificados do processo seletivo realizado pela Prefeitura de Suzano no ano passado. Deste total, 40 estarão à disposição para atendimento clínico em unidades municipais, como postos de saúde e Centros de Atenção Psicossocial (Caps). Três profissionais ficariam de maneira fixa na Escola Estadual Professor Raul Brasil e outros três permaneceriam na sede da Diretoria Regional de Ensino, a fim de que possam ser deslocados aonde forem necessários.

A previsão de investimento é de R$ 9,5 milhões e a contratação seria por dois anos. A medida é necessária porque, desde a tragédia, mais de 1,2 mil pessoas procuraram atendimento psicológico nos equipamentos públicos da Prefeitura de Suzano. Paralelamente a isso, a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania está dando andamento ao processo de instalação do Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi). Inicialmente, a unidade, que contará com equipe interdisciplinar própria, ficaria dentro da Escola Estadual Professor Raul Brasil, mas terá um endereço próprio em outro local que ainda está sendo definido.

“Precisamos dar apoio a Suzano em razão desse infeliz ocorrido. E o governo do Estado encontrou duas formas: saúde e segurança. A primeira para dar suporte aos atuais 16 psicólogos com novos profissionais e assim atenderem melhor a crescente demanda. A segunda é referente a medidas importantes que podem dar mais tranquilidade às comunidades escolares e às famílias. Vamos resolver essas questões o quanto antes”, destacou o secretário Rossieli Soares. Ele também antecipou que a pasta deve investir em breve na terceirização de 500 a 600 psicólogos, que ficariam à disposição de toda a rede estadual de ensino.

As providências relacionadas à segurança das escolas somam um investimento de R$ 3,6 milhões. Parte do valor, R$ 1 milhão, seria destinada à implantação e à manutenção de 180 câmeras de monitoramento e botões de pânico nas 45 escolas estaduais. Os equipamentos estariam ligados à futura Central de Segurança Integrada (CSI), que será inaugurada pela Prefeitura de Suzano ainda neste mês. Para o gerenciamento das imagens, o governo estadual destinaria R$ 2,6 milhões. Além disso, a Secretaria de Estado de Educação está cogitando convocar aprovados em concurso público para a função de agente de operação, com a finalidade atuarem no controle de acesso das escolas, assim como já está sendo feito nas unidades municipais.

“Ainda vamos assinar os convênios sobre esses investimentos nas próximas semanas, mas o certo é que dentro em breve teremos o acréscimo de serviços fundamentais para garantir atendimento psicológico a quem for necessário e mais segurança nas escolas. A reunião de trabalho que tivemos mostra o empenho de todas as partes em ajudar Suzano a se recuperar aos poucos dessa terrível tragédia que abalou a todos. É com essa junção de forças que conseguiremos conviver com o luto e trazer investimentos ao nosso município”, disse o prefeito.