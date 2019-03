Estado libera R$ 1,6 milhão a Suzano para obras de infraestrutura

O Estado liberou R$ 1,6 milhão a Suzano para começar e/ou concluir obras ligadas à infraestrutura, recapeamento, iluminação pública, reformas ou aquisição de equipamentos na cidade. O governador João Doria (PSDB) aprovou a liberação para outros 157 municípios, totalizando R$ 46 milhões neste primeiro bimestre do ano.

Destacam-se os investimentos feitos em alguns municípios, como Várzea Paulista, que recebeu aproximadamente R$ 2 milhões para aprimorar a infraestrutura urbana e recapear vias públicas. Suzano, Araraquara e Francisco Morato também receberam R$ 1,6 milhão cada para obras de infraestrutura. Mairiporã recebeu cerca de R$ 1,3 milhão para infraestrutura, drenagem e pavimentação.

Já Birigui aplicou pouco mais de R$ 1 milhão em infraestrutura, assim como Votuporanga, Pindamonhangaba, Bragança Paulista, Itu, São Joaquim da Barra, Jaboticabal e Mogi Mirim, que também receberam cerca de R$ 800 mil cada para obras de infraestrutura. Peruíbe adquiriu maquinário com o mesmo valor.

Pagamentos de março

Em 1º de março, o governador João Doria avançou na parceria com os municípios paulistas com a liberação de mais R$ 9,14 milhões em obras para 27 municípios. Os valores dão sequência a oportunos convênios de melhorias na infraestrutura urbana, recapeamento de ruas, saneamento básico, reformas de imóveis e aquisição de equipamentos.

“A gestão do Governador João Doria evolui na parceria com os municípios com estes úteis repasses. Valoriza os convênios seguindo critérios técnicos e disponibilidade orçamentária, liberando recursos com agilidade e transparência”, afirmou o Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Abaixo, a lista de recursos repassados aos municípios em 1º de março:

Município – Objeto – Valor R$

RIO GRANDE DA SERRA – POSTO GUARDA MUNICIPAL – R$ 146.960,57

BRODOWSKI – INFRAESTRUTURA URBANA – R$ 172.429,57

OLIMPIA – INFRAESTRUTURA URBANA – R$ 158.206,39

SÃO MANUEL – CONSTRUÇÃO DE PONTE – R$ 160.000,00

CAIABU – RECAPEAMENTO ASFALTICO – R$ 90.000,00

SANTA CLARA D’OESTE – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA – R$ 160.000,00

VÁRZEA PAULISTA – INFRAESTRUTURA URBANA – R$ 1.600.000,00

MORUNGABA – INFRAESTRUTURA URBANA – R$ 120.000,00

RIVERSUL – INFRAESTRUTURA URBANA – R$ 320.000,00

FRANCISCO MORATO – INFRAESTRUTURA URBANA – R$ 300.000,00

SUZANO – INFRAESTRUTURA URBANA – R$ 1.600.000,00

BIRIGUI – INFRAESTRUTURA URBANA – R$ 1.047.781,61

SANTOS – REFORMA EDIFÍCIO – R$ 90.759,29

CAPIVARI – INFRAESTRUTURA URBANA – R$ 160.000,00

TAQUARITINGA – AQUISIÇÃO DE 2 MINI ESCAVADEIRAS – R$ 332.000,00

VÁRZEA PAULISTA – PAVIMENTAÇÃO / RECAPEAMENTO – R$ 150.618,96

GUAIÇARA – INFRAESTRUTURA URBANA – R$ 348.824,84

RINCÃO – INFRAESTRUTURA URBANA – R$ 200.000,00

VIRADOURO – INFRAESTRUTURA URBANA – R$ 180.000,00

ITAPOLIS – RECAPEAMENTO ASFALTICO – R$ 148.802,83

DESCALVADO – REDE GALERIA – R$ 100.000,00

SERTÃOZINHO – REFORMA DA PRAÇA DOMINGOS PRIZON – R$ 40.000,00

LUISIÂNIA – RECAPEAMENTO ASFALTICO – R$ 124.835,73

MAIRIPORÃ – DRENAGEM / PAVIMENTAÇÃO – R$ 295.633,96

MATÃO – INFRAESTRUTURA URBANA – R$ 129.492,02

ASSIS – REFORMA DE PRAÇA – R$ 95.653,46

S. SEBASTIÃO DA GRAMA – INFRAESTRUTURA URBANA – R$ 219.610,55

PEDREIRA – INFRAESTRUTURA URBANA – R$ 398.201,60