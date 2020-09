Estado promete revitalização da estrada vicinal Furuyama

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu na tarde desta segunda-feira (28/09) com os secretários estaduais de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, e de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, para tratar da execução do serviço de pavimentação da estrada do Furuyama, na região norte da cidade, bem como demais melhorias no local.

Ao todo, são 2.937,20 metros de extensão da vicinal em Suzano, que, neste momento, vai passar por um estudo por parte da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) para licenciamento ambiental e posterior trabalho de pavimentação por parte do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Até o momento, a cidade já encaminhou ao DER todos os documentos administrativos exigidos, inclusive o projeto de lei municipal que permite a parceria, bem como o Plano de Trabalho. Agora, aguarda a assinatura do termo de convênio.

Ainda durante o encontro virtual, Machado Neto destacou também que a estrada da Duchen, no distrito de Palmeiras, segue em obras e que está em pauta, em sua secretaria, a questão da construção de alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), uma vez que seria viável realizar a obra no local.