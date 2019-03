Estância Americana receberá melhorias na infraestrutura

A Prefeitura de Suzano vai iniciar alguns trabalhos para melhoria da infraestrutura do bairro Estância Americana, no distrito de Palmeiras, nas próximas semanas. A informação foi transmitida pelo próprio prefeito Rodrigo Ashiuchi, na manhã desta sexta-feira (8), durante reunião com moradores. As ações previstas atendem às reivindicações da população local e envolvem substituição de lâmpadas e instalação de luminárias em postes de iluminação pública, limpeza de galerias de águas pluviais e pavimentação das vias.

O encontro ocorreu na rua Roque José Rangel e reuniu mais de 50 pessoas. Entre os presentes estavam os secretários de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, e de Governo, Said Raful Neto, e o vereador Antônio Rafael Morgado. O objetivo foi proporcionar aos moradores a possibilidade de exporem diretamente as necessidades do bairro e também apresentar as medidas que estão sendo preparadas pela administração municipal.

O prefeito destacou que Palmeiras vem recebendo ações de zeladoria e de melhorias em infraestrutura e que na Estância Americana não será diferente. Entre as preocupações da população estão pontos escuros, riscos de alagamento e falta de pavimentação nas três ruas do local. Os representantes da Prefeitura de Suzano ouviram atentamente os pedidos e percorreram o bairro para verificar os serviços que poderiam ser promovidos. Segundo Ashiuchi, já na próxima semana, serão feitas a troca de lâmpadas das vias por outras mais potentes e mais luminosas e a instalação de braços com luminárias onde não há iluminação pública, mais especificamente na rua Abílio Henrique Filho. Em seguida, a Secretaria Manutenção e Serviços Urbanos vai avaliar a situação das galerias de captação de águas pluviais e realizar a limpeza necessária para ajudar no escoamento. Após esse trabalho, a pasta providenciará o nivelamento e a compactação das ruas para poder pavimentá-las com raspa de asfalto e implantar guias e sarjetas nos trechos necessários.

Além disso, a administração municipal também vai acionar os órgãos estaduais competentes para garantir o desassoreamento de um córrego que passa entre o bairro e a linha férrea de transporte de carga.

“Fiz questão de ir pessoalmente até lá para constatar o que precisa ser feito. Nossa previsão é de que nas próximas semanas começaremos a tomar as providências necessárias. Não vamos solucionar os problemas de um dia para o outro. Mas, dentro em breve, a Estância Americana terá melhorias que aumentarão a qualidade de vida dos moradores. Assim que trabalhamos, indo aos bairros, ouvindo as pessoas e resolvendo o que deve ser resolvido. Nosso gabinete segue aberto à população”, afirmou o prefeito.