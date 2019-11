Estrada do Furuyama pode ser beneficiada por programa do Estado

A Prefeitura de Suzano confirmou que quer fazer parte do programa estadual 'Novas Vicinais', e que verba será destinada para a Estrada do Furuyama, localizada na região norte da cidade.

Segundo a Prefeitura, por meio da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (UPAE), a estrada é importante para o descolamento dos produtos agrícolas.

"A via indicada tem importância pela logística de escoamento da produção agrícola. Todos os trâmites burocráticos serão seguidos conforme as exigências do programa", informou a administração municipal. O DS foi à estrada do Furuyama e constatou que a via não possui asfalto em mais da metade de sua extensão. Para o serralheiro José Marcos, que passa pela estrada diariamente, disse que o programa será útil e importante para a melhoria da via.

"Moro na região há pelo menos 30 anos, e há pelo menos dois anos passo todos os dias aqui. Se a verba vier mesmo, será muito bom para os moradores, pois somente uma parte é asfaltada", disse o serralheiro. O programa anunciado pelo governador João Doria, e seu secretário de Logística e Transporte, João Octaviano Machado Neto, o "Novas Vicinais", contempla em destinar verbas para asfaltar 1.103 estradas vicinais no Estado. Mais de 11,4 mil quilômetros serão pavimentados, terão melhorias na sinalização e novo sistema de drenagem.

"As estradas vicinais têm importância significativa no interior e litoral de São Paulo. Elas são usadas para o escoamento da produção agrícola - nosso estado tem 22% da produção agrícola nacional -, acesso aos portos e aeroportos, deslocamento da população aos centros urbanos e de consumo e fomento ao turismo", disse o governador João Doria.