Estrada do Marengo começa a receber manutenção

A estrada do Marengo, no bairro Cidade Boa Vista, recebe a partir desta semana serviços de manutenção viária. Os trabalhos da operação tapa-buraco se iniciaram na manhã desta quinta-feira (11). As equipes da Prefeitura de Suzano também atuam na troca de solo em determinados trechos da via, que tem cerca de 800 metros de extensão. A expectativa é de que os serviços sejam concluídos em 15 dias.

“A recuperação da estrada do Marengo é uma das demandas prioritárias da região norte da cidade, uma vez que se trata de um importante acesso localizado no limite com Itaquaquecetuba e necessita de intervenções”, destacou o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo.

Além do tapa-buraco e da troca de solo em alguns pontos, que também receberão recape após a primeira fase dos trabalhos, ainda está programado o reforço da sinalização vertical e horizontal. O trânsito no local segue com interdição parcial durante o período das atividades desempenhadas pela pasta.

Outra ação importante em execução neste mês é o recapeamento da avenida Vereador João Batista Fitipaldi. Nesta via, são realizados serviços de fresagem e de aplicação de massa asfáltica ao longo de 1,7 quilômetro de extensão, entre o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, no Parque Maria Helena, e a ponte do rio Tietê, na Vila Maluf. A expectativa é de que a intervenção seja concluída até maio.