Estrada do Pau-a-Pique espera por melhorias

Moradores da Estrada do Pau-a-Pique, em Suzano, destacam melhorias realizadas na via, mas pedem pelo cascalhamento do local. De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, uma equipe será enviada para realizar os serviços de manutenção e limpeza da via. Os trabalhos serão realizados na estrada após a conclusão no Jardim Brasil e no Parque Samambaia.

O pedido pelo cascalhamento na Pau-a-Pique acontece por conta dos dias de chuva. Os moradores locais afirmam que uma máquina passou há alguns dias e deixou a via em bom estado para circulação em dias secos, mas quando chove, as dificuldades voltam a aparecer.

Ciro Tavares da Silva, 69, afirma que até ônibus escolares deixam de circular pela estrada em dias chuvosos. Esse é o único problema destacado pelo aposentado no local. “Eu gosto de morar aqui, mas o acesso é muito ruim. Passaram a máquina, mas precisa jogar cascalho”, pede.

O DS constatou que, ao longo da via, o lixo também toma conta dos acostamentos. A dona de casa Antônia Paula, 61, disse que isso não é uma novidade. “Vocês mesmos viram o lixo e os buracos que estão nesta estrada”, diz.

“Quem precisa de ônibus aqui, não consegue usar porque ele mal chega, e isso sempre nos prejudica”, reclama a dona de casa Angélica Silva, 26.