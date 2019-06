Estrada do Samuel passará por reparos Será feita a troca da antiga tubulação, no fim da estrada, que serve como dreno para as águas pluviais

Por Fernando Barreto - de Suzano 02 JUN 2019 - 12h00

Prefeitura de Suzano confirmou serão realizadas limpeza e capinação, assim como o nivelamento e cascalhamento da estrada Foto: Sabrina Silva/DS A Estrada do Samuel, na Fazenda Aya, deve passar por manutenção após cobrança feita por motoristas e pedestres. A Prefeitura de Suzano confirmou serão realizadas limpeza e capinação, assim como o nivelamento e cascalhamento da estrada. Além disso, será feita a troca da antiga tubulação, no fim da estrada, que serve como dreno para as águas pluviais. O atual sistema é insuficiente para o escoamento quando há grande volume de chuva, mas afirmaram que a troca está sendo feita por um sistema melhor e mais seguro. O morador Abílio Francelíneo, 60 anos, que utiliza a estrada todos os dias, reclama. "Aqui precisa de asfalto, já prometeram faz anos o asfalto aqui, mas até hoje nada. Se tem buraco o ônibus não passa, ele não vem".

Leia Também