Estrada Santa Mônica será incluída na Operação Tapa-Buracos

Pedestres e motoristas, que frequentam a Estrada Santa Mônica, reclamam que a estrada está repleta de buracos, crateras e falta de capina, que acabam dificultando a locomoção dos moradores. A via será incluída na Operação Tapa-Buracos. Os habitantes relatam que a falta de iluminação durante a noite também tem sido motivo de reclamações dos moradores.

Para quem vive nos bairros próximos a estrada, a dificuldade de locomoção tem sido grande. Os moradores devem enfrentar ruas com buracos espalhadas por toda a estrada. Nos dias de chuva, a situação costuma ser ainda pior, pois as crateras acabam acumulando água, criando verdadeiras posas de lama no entrono da estrada. Os moradores afirmam que têm entrado em contato com a Prefeitura de Suzano, em busca de uma solução para os problemas que afetam a estrada. Segundo eles, o matagal tem atraído diversos animais e dificultado a passagem pela calçada, além do acumulo de lixo no local. A falta de iluminação também incomoda motoristas que temem acidentes de carros.

O técnico de enfermagem Elton Pereira da Silva mora no local e reclama sobre a situação da via. "A gente nem consegue transitar de carro tranquilamente aqui na estrada. A rua está cheia de buracos e calçada é toda desnivelada. Falta iluminação a noite e o mato alto virou ponto de descarte irregular de lixo", conta.

Para a estudante Nicole Souza, o maior problema são as poças de água formadas nos buracos, ela também reclama sobre o mato alto e desníveis na calçada.

"Nem conseguimos ir para a escola direito, o mato está cobrindo a calçada e quando chove a situação piora. A estrada fica coberta de lava, dificultando a passagem dos carros", afirma. A moradora Cássia Zaninie, afirma que a falta de iluminação assusta os moradores. "Esta região é muito escura durante a noite, nós ficamos assustados com medo de sofrer algum tipo de assalto. Fora que a baixa iluminação pode prejudicar a visão dos motoristas e causar acidentes graves", reclama.

De acordo com a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, a revitalização da iluminação pública no local já foi realizada. Mas a pasta afirma que se existem lâmpadas queimadas, uma equipe vai até o local verificar a situação e tomar as providências. Em relação aos buracos, a Prefeitura de Suzano afirma que a via foi incluída no cronograma da Operação Tapa-Buracos. Em relação ao mato alto, uma força-tarefa deve ser deslocada até a área para realizar a limpeza, assim que as condições climáticas permitirem.