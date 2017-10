Estudantes de Suzano e Alto Tietê podem se inscrever para cursos gratuitos on-line

Os estudantes suzanenses e do Alto Tietê que não viajaram no feriado de Nossa Senhora, comemorado neste 12 de outubro, poderão ocupar o tempo livre de uma forma melhor. Isto porque o governo estadual publicou uma lista de cursos on-line gratuitos oferecidos à população. Entre eles está de uma das universidades públicas mais disputadas no país: Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com o governo do Estado, os cursos são oferecidos à população em geral. Além disso, é possível encontrar disciplinas em que a pessoa mais se enquadra. Os cursos estão disponíveis em, ao menos, seis instituições de ensino.

Os interessados poderão acessar os links e as informações abaixo:

Univesp

A plataforma da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) oferece aulas livres e gratuitas das mais variadas áreas do conhecimento. Para escolher o curso de maior interesse basta acessar este link.

Evesp

A Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São Paulo (EVESP) foi criada para oferecer programas educacionais regulares, especiais e de capacitação em situações específicas à população. Há uma série de atividades disponíveis gratuitamente no site da Evesp para os alunos da rede pública estadual de ensino. Confira aqui!

Unesp

É possível estudar na Unesp de graça e sem sair de casa. A universidade disponibiliza mais de 70 cursos on-line. O serviço é aberto ao público e os interessados podem fazer quantas disciplinas quiserem, sem restrição de quantidade. Para mais informações, acesse este link.

Unicamp

A Unicamp também oferece aprendizado on-line gratuito. Se o seu interesse é aprender mais sobre negócios, o curso ideal é Modelagem de Negócios. A atividade é oferecida pela Agência de Inovação Inova Unicamp, em parceria com o Centro Paula Souza. Clique aqui e saiba mais.

USP

Também é possível compartilhar conhecimento com a USP, que disponibiliza seus cursos on-line e gratuitos por meio da plataforma Veduca. Confira neste link, escolha o curso de seu interesse e aproveite bem a oportunidade de aprender.

Centro Paula Souza

Quem tem interesse em aprimorar os conhecimentos na área de gestão de pessoas, edição de imagens ou projetos pode participar dos cursos a distância oferecidos pelo Centro Paula Souza. Basta acessar a plataforma Mooc e se inscrever nas disciplinas livres da entidade.

Atualmente são seis opções: Mercado de Trabalho, AutoCad, Gestão de Pessoas, Canvas, Vendas e Gestão de Tempo. Dinâmicas, as aulas contam com leituras, vídeos, jogos e também exercício. Cada curso conta com carga horária diferente de 6 a 30 horas.