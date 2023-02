Estudantes do Unipiaget passam no 36º exame da OAB mesmo antes de concluírem o curso de Direito

Três estudantes do curso de Direito do Unipiaget de Suzano foram aprovados na prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) antes mesmo de se formarem bacharéis, quando ainda estavam no nono semestre. O resultado definitivo foi divulgado no final de janeiro.

Segundo a coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário, Solange Tomiyama, o exame da Ordem é de extrema importância para o Direito, porque todos os bacharéis só podem exercer a profissão de advogado se aprovados nesta prova. “O índice de aprovação é muito baixo, devido ao alto grau de exigência. A prova da Ordem, para o curso e os estudantes, acaba sendo até mais importante do que o Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), uma vez que a aprovação neste exame serve de parâmetros de comparação da qualidade da instituição de ensino diante da OAB”, explica.

Solange também comentou sobre o perfil dos estudantes aprovados. “A Aparecida é a mais experiente, é professora e atua na coordenação de uma escola pública. O Direito é sua segunda formação e ela sabe da importância da OAB para exercer a profissão. A Lais é muito jovem, entrou no curso com 18 anos, faz estágio desde então. Ela se dedicou muito e colheu os frutos disso. Inclusive, ela e o Henry são namorados. Ele não ia prestar a prova da OAB, mas incentivado pela Laís fez o exame e passou. Ele é um rapaz muito inteligente que sempre pensou em prestar concurso público. Hoje ele faz estágio numa delegacia e gosta muito desta área penal”, comentou a professora.

APROVADOS

Os três aprovados ainda são estudantes e iniciaram agora o décimo semestre do curso de Direito no Unipiaget. A estudante Laís de Souza Aniz, 22 anos, conta que se dedicou muito para alcançar este resultado. “O período de preparação para a prova foi intenso e desafiador. Precisei me dedicar bastante para conciliar a demanda da faculdade e os estudos para o exame da OAB, principalmente porque estava finalizando o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) e também me preparando para o Enade, além de ter que lidar com a pressão e ansiedade. É uma fase com muitos altos e baixos, dias produtivos e outros nem tanto, mas com o apoio de pessoas que torceram por esse resultado e com muita persistência, consegui manter o foco e cumprir essa meta.

Quando soube da aprovação na primeira fase conta que foi uma mistura de alívio e ansiedade para a próxima etapa. “O resultado da segunda fase foi um momento de extrema felicidade e emoção, pois estava no escritório de advocacia em que trabalho e pude comemorar ao lado de pessoas que me inspiram profissionalmente e me deram suporte durante todo o processo. Desde o início da faculdade de Direito, meu sonho era atingir a aprovação no 9º semestre, portanto, hoje me sinto realizada, com o sentimento de missão cumprida e a certeza de que todo o meu esforço foi recompensado”, comemora.

Assim como Laís, Aparecida Fernandes Costa, 45 anos, mais conhecida como Cida, que também iniciou agora o décimo semestre, conta que está muito feliz pela aprovação. “É como tirar um peso dos ombros. Agora vou para o último semestre mais tranquila, sabendo que logo estarei formada”, destaca.

O outro estudante que conseguiu a aprovação foi Henry Hideki, de 23 anos. “Confesso que a prova da OAB não era meu objetivo principal, pois sempre quis a carreira pública, mas decidi prestar o exame da Ordem para testar meu desempenho. Já na primeira fase, fui aprovado e fiquei muito feliz, principalmente por não estar estudando especificamente para essa prova, tendo em vista que havia o TCC, a prova do ENADE, entre todas as outras tarefas da faculdade. Deus tem colocado pessoas maravilhosas na minha vida que estão me mostrando o quão incrível é a profissão, por isso, estou ampliando meus objetivos e a advocacia está sendo o principal deles”, finaliza.

Para o reitor Marcus Rodrigues, ter três alunos aprovados no Exame da Ordem antes de se formarem é muito gratificante. “O UNIPIAGET desde a implantação do curso sempre propôs uma formação diferenciada com um currículo pensado nas características regionais sem perder o caráter de formação generalista, as aulas 100% presenciais e a possibilidade de desenvolvimento de atividades práticas no Núcleo de Práticas Jurídicas, instalado dentro do Campus, também faz a diferença na formação dos alunos. A instituição dá condições para que todos possam brilhar, mas o resultado final dependerá sempre do desempenho de cada um, por isso a Família UNIPIAGET está muito honrada com os nossos primeiros alunos a conquistar a tão sonhada aprovação na OAB.”

Números

Em 10 anos (entre 2010 e 2019) de Exame de Ordem, foram 61% de aprovados. Deste grupo, apenas 40% passaram na primeira tentativa. Cerca de 20% fizeram a prova duas vezes. Esses dados estão presentes no estudo Exame de Ordem em Números. (https://examedeordem.oab.org.br/pdf/exame-de-ordem-em-numeros-IV.pdf)

Desempenho no Alto Tietê

Das 3 instituições de Ensino Superior presentes em nossa região (1 em Suzano e 2 em Mogi das Cruzes) que tiveram estudantes inscritos no último exame divulgado pela OAB, ocorrido no 2º semestre de 2021, o índice de aprovados variou entre 13,81%, 18,12% e 27,06% respectivamente, já o percentual do UNIPIAGET conseguido na última prova foi de 25%. Fonte: https://examedeordem.oab.org.br/DadosEstatisticos e dados fornecidos pelo UNIPIAGET.

Inscrições

As novas turmas de Direito do Unipiaget para 2023 já estão confirmadas nos períodos manhã e noite. As aulas 100% presenciais terão início na próxima segunda-feira (13 de fevereiro), mas ainda há inscrições abertas para as últimas vagas.

Mais informações no site www.unipiaget.edu.br ou na Central do Vestibular UNIPIAGET por telefone ou whatsapp (11) 4746-7093. Quem preferir poderá ir diretamente ao Campus que fica na Avenida Mogi das Cruzes, 1001, Jardim Imperador – Suzano, de segunda a sexta das 10h às 20h.