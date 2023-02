Estudantes podem garantir desconto nos ônibus da Radial

A Radial Mais Transporte destacou ontem a importância de solicitar o Cartão do Estudante. Todos que fazem jus ao benefício têm direito a 50% de desconto nas linhas municipais da empresa de transporte público em Suzano.

Com o intuito de aderir ao privilégio é necessário que o estudante baixe o aplicativo Telegram, disponibilizado gratuitamente. Após este processo é preciso buscar por @OncardBot onde ele falará com a atendente virtual, Olívia e seguir as orientações ali apresentadas.

Antes de iniciar a solicitação é essencial ter em mãos os seguintes documentos: RG, CPF e o Formulário de Requisição do Cartão Escolar preenchido, assinado e carimbado pela diretoria da unidade de ensino que o estudante estiver matriculado. O formulário está disponível no site da Radial Mais Transporte, basta acessar: www.radialtransporte.com.br, acessar cartões e clicar em “Estudante”.

Concluindo as etapas descritas acima, o aluno deverá aguardar o prazo de 24 horas para a resposta de “aprovado ou recusado”. Na modalidade “recadastro” o usuário pode continuar com o mesmo cartão, já na primeira solicitação, deverá comparecer ao ponto de atendimento Onpag mais próximo com o RG ou CNH em mãos.

Recentemente, a plataforma de atendimento Onpag disponibilizou a função “Serviços para outra pessoa”, através dele é possível adquirir crédito, recadastro estudantil ou solicitar o cartão para um terceiro. Caso, o beneficiário não possua celular, ou seja, menor de dade pode aproveitar a nova função, basta seguir as orientações solicitadas.

Benefício ofertada pela Prefeitura Municipal de Suzano, diferente do Cartão do Estudante, ele concede gratuidade nos veículos municipais. As inscrições terminam no dia 14 de abril de 2023. Para solicitar, o munícipe precisa ser estudante suzanense com renda familiar de até três salários mínimos ou com renda per capita de até meio salário.

Para mais informações sobre o passe estudantil acesse: www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre/