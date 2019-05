Estudantes realizam caminhada no Centro de Suzano em Dia Mundial da Luta Contra o Tabaco

O Dia Mundial da Luta Contra o Tabaco, comemorado dia 31 de maio, foi marcado por uma caminhada de estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Antônio Marques Figueira. Ao todo, 200 alunos participaram da ação, que foi idealizada por intrutrores do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Também participaram do evento atiradores do Tiro de Guerra.

O ponto de partida foi a própria sede da escola. De lá, os participantes caminharam para uma das principais vias da cidade, a Rua General Francisco Glicério. A passeata parou na Praça dos Expedicionários, seguindo para a Rua Benjamin Constant.

Segundo o setor de comunicação do 32° Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, a iniciativa dos instrutores do Proerd tem como objetivo conscientizar sobre os males causados pelo uso do tabaco, como cigarro, essências (narguilé), entre outras.

O evento desta sexta-feira também teve a participação dos secretários Claudinei Valdemar Galo (Trânsito e Mobilidade Urbana) e Leandro Bassini (Educação).