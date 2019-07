Estudo busca diminuir o trânsito nos horários de pico

O trânsito, principalmente nos horários de pico, no Viaduto Ryu Mizuno e na Rua Benjamin Constant é intenso e faz com que os moradores e comerciantes cobrem melhorias e soluções a respeito deste assunto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, a Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66) comporta três faixas, o que faz com que o trânsito se restrinja para que seja possível a conversão para a Rua Benjamin Constant. Caso a conversão fosse proibida ou alterada, ocasionaria impacto de tráfego em outros locais do município.

O assunto está sendo estudado na pasta do Plano de Mobilidade Urbana. Uma possível opção, custosa e demorada, seria duplicar a pista, o que implicaria em desapropriações e execução de obras no local.

Outra seria a possibilidade de adotar um sistema binário, deslocando parte do grande fluxo de veículos para outras vias. Lembrando que estas opções seguem em análise.

"Os agentes de trânsito realizam intervenções pontuais naquele local sempre que há necessidade, para garantir a fluidez e, principalmente, a segurança dos usuários do trânsito naquela região", informa a Secretaria.

Moradores da cidade comentam a situação. A comerciante Solange Souza conta que a Benjamin fica mais movimentada no final da tarde e começo da noite.

Contudo, ela diz que para a loja quanto mais movimento melhor, só salienta a questão da poluição, que aumenta de acordo com o acúmulo de carros e motos, além de ser nociva para a população.

Outra comerciante, Aline de Oliveira, diz que a implantação de mais faróis poderia ajudar os pedestres.

"Talvez novos faróis ajudariam o pedestre, agora o trânsito é bem intenso na parte da tarde, um melhor planejamento com a questão das vagas nessas ruas mais movimentadas deveria ser feito".

A secretária Alexandra Rodrigues fala que o trânsito intenso causa tensão para a população e faz com que todos fiquem cada vez mais estressados.

Uma solução para diminuir o trânsito, na opinião da secretária, seria desviar as linhas dos transportes públicos para uma via menos movimentada, nas ruas paralelas da Benjamin, ou então deixar a Benjamin apenas para circulação deste tipo de transporte.

A atendente de lanchonete, Alessandra Lellis, conta que o fluxo dos carros aumenta perto das 15 horas e uma possível solução seria um melhor planejamento e organização do município em relação aos veículos do transporte público.

O comerciante Willian Henrique da Silva, afirma que o maior fluxo de carros se concentra em horários de pico. "A partir das 17 horas o trânsito fica horrível por aqui (Benjamin Constant). Acho que poderia ter uma faixa exclusiva para os ônibus e vans, porque muitos carros ficam acumulados, o que dificulta a diminuição e suavização do trânsito".

O balconista Lucas Viana, informa que manutenções deveriam ser executadas nos semáforos, já que o funcionamento irregular deste pode ocasionar, ainda mais, problemas no trânsito. "Já vi alguns semáforos sem funcionar. O trânsito, além de causar estresse à população, implica na questão do tempo de cada pessoa também", reitera.