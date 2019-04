Etec de Suzano oferece no próximo sábado consultoria para Imposto de Renda 2019

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Suzano oferecerá na próxima semana consultoria gratuita para quem encontra dificuldades no preenchimento do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). O prazo de entrega da declaração de 2019 termina no próximo dia 30. Os interessados deverão levar um quilo de alimento não perecível.

A consultoria é realizada por estudantes, sempre sob supervisão dos professores. Algumas unidades no Estado, por exemplo, a unidade suzanense, solicitam um quilo de alimento não perecível ou outros donativos, que serão distribuídos a instituições beneficentes. Em outras, é necessário agendar previamente o serviço em razão do número limitado de vagas.

Documentos

Os interessados na consultoria devem levar comprovantes de rendimentos do ano-calendário 2018, declaração anterior com recibo de entrega (se houver), número do RG, CPF e título de eleitor, endereço residencial, dados da conta bancária para restituição e comprovantes de despesas que possam ser abatidas (consultas médicas, exames clínicos, mensalidades escolares, contribuição para previdência privada, entre outros). Mais informações sobre a declaração podem ser obtidas no site da Receita Federal.

Serviço

Etec de Suzano

Rua Guilherme, 325 – Vila Urupês

Quando: 13 de abril, das 10 às 15 horas

Atenção: Levar 1 quilo de alimento não perecível