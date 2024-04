Evento no Paço Municipal marca 75 anos de Suzano com exposição e homenagens

O Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa viveu uma manhã especial nesta quinta-feira (11/04) para celebrar os 75 anos de emancipação político-administrativa de Suzano. No Cineteatro Wilma Bentivegna, foi preparada pela prefeitura uma solenidade para prestar homenagens a personalidades que contribuíram na construção da história da cidade como o autor do hino suzanense, José de Gouvêa, o historiador Ariovaldo Pereira Nunes e o comendador Estevam Galvão.

Por ser realizada justamente na data em que se comemora o “Dia do Prefeito”, a cerimônia também homenageou o chefe do Poder Executivo municipal, Rodrigo Ashiuchi, e a primeira-dama Larissa Ashiuchi. Após o evento, os presentes foram convidados para o lançamento da exposição “História Especial 75 anos, de 1949 a 2024”, disponível no subsolo, que apresenta registros sobre a evolução do município e de momentos marcantes para Suzano. As gravuras ficarão acessíveis à população neste espaço até a próxima sexta-feira (19/04).

A solenidade começou e terminou ao som da Orquestra Jazz Sinfônica, sob a regência do maestro Binho e foi conduzida pela Secretaria Municipal de Governo, liderada pelo titular da pasta, Alex Santos, que realizou a atividade com apoio da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, chefiado por Renato Swensson; e da Secretaria Municipal de Comunicação Pública, sob a responsabilidade do secretário Paulo Pavione. A pasta disponibilizará na próxima semana, no site da administração municipal, um link que apresentará os locais de referência da cidade, fazendo alusão aos “75 motivos para se orgulhar”, com texto e áudio descritivo.

Marcaram presença os secretários municipais Arnaldo Marin Junior; o Nardinho (Esporte e Lazer); Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos); Leandro Bassini (Educação); Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação, e Meio Ambiente); Afrânio Evaristo da Silva (Chefia de Gabinete e Segurança Cidadã); os vereadores de Suzano Artur Takayama; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Max Eleno Benedito, o Max do Futebol; e os vereadores de Poá, David de Araújo Campos, o Tio Deivão; e Lucas Ferrari.

Em visita à exposição, todos puderam apreciar uma sequência de fotos que apresentam o desenvolvimento do município, desde os primeiros dias de sua emancipação político-administrativa. Como exemplo, podem ser encontrados o descerramento do laço inaugural do primeiro Paço Municipal pelo então prefeito Abdo Rachid, em 1952; imagem da rua General Francisco Glicério nos anos de 1940; uma procissão saindo da antiga Igreja São Sebastião do Guaió, na década de 1930; um registro da Academia Terazaki, com o mestre Davi Trinca, com mais de 40 anos; e até mesmo um jogo beneficente com participação dos integrantes dos “Trapalhões” no antigo Ginásio Paulo Portela. Em uma das galerias, é possível acompanhar retratos que mostram o antes e depois de alguns cenários que mostram a vista aérea da cidade, a estação de trem e o endereço onde hoje funciona o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT).

Homenagens

O prefeito e a primeira-dama entregaram em mãos uma placa de deferência aos homenageados. O primeiro a subir no palco foi o autor José de Gouvêa, que contou os detalhes relacionados a essa produção do hino. “Meu trabalho foi inspirado nos poemas de Gonçalves Dias, que contribuíram com meu interesse pela literatura. Concorri com três produções no concurso que escolheria o hino da cidade, na década de 1980, e tive a intenção de fazer uma música que todos pudessem cantar. Quando destacamos na letra ‘bandeira de todas as cores’, buscamos valorizar aqueles que chegaram de outros municípios e ajudaram a construir a história da nossa cidade. Muitos deles trabalharam em nossas indústrias, que ajudaram a transformar Suzano na ‘cidade progresso’, outro termo também inserido na letra”, declarou o compositor.

O segundo a ser chamado foi o historiador Ariovaldo Pereira Nunes, que contribuiu com seus arquivos para a exposição. Na oportunidade, foi destacada sua trajetória na cidade, com participação direta na elaboração do Plano Diretor que foi formulado nos anos 1970, a realização da Festa do Peão Boiadeiro e a organização do Concurso Miss Suzano, fatos que o ajudaram a montar um acervo pessoal de 45 mil fotos. “Nosso trabalho de valorização da história de Suzano foi muito impulsionado com o apoio que tivemos da Universidade de São Paulo (USP). Pude intermediar esse processo para a vinda de técnicos da instituição, que ficaram dois anos pesquisando os fatos relacionados ao município. Hoje me sinto mais suzanense do que nunca, por estar sendo homenageado”, frisou ele.

A terceira personalidade a receber a placa foi o comendador Estevam Galvão, que esteve à frente da Prefeitura de Suzano por quatro mandatos. Ele fez questão de parabenizar a atual gestão pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no município. “Cumprimento carinhosamente o prefeito Rodrigo Ashiuchi e a primeira-dama Larissa Ashiuchi. Estamos acompanhando uma administração brilhante, pela dedicação de quem está à frente do Poder Executivo municipal nos últimos anos. Aproveito para cumprimentar também os secretários Alex Santos e Paulo Pavione, pela realização deste evento. Seguramente, Suzano tem muito mais do que 75 motivos para se orgulhar, pois esta é uma cidade abençoada”, disse Estevam, que também cumpriu mandatos como deputado estadual e deputado federal.

O vereador Artur Takayama falou em nome do Poder Legislativo suzanense e elogiou a iniciativa de homenagear as personalidades. “A Prefeitura de Suzano, por meio das secretarias municipais envolvidas nesta realização, foi muito assertiva na indicação desses nomes nesta oportunidade. Parabenizo a todos pelo trabalho que desenvolveram em prol da cidade”, afirmou o parlamentar.

O secretário de Governo reforçou o trabalho de toda a sua equipe para a organização da solenidade e da exposição. “Queria agradecer especialmente à Beatriz (Cruz), ao André (Bom Fim), que fazem parte do Governo, e ao Gabriel (Albanes), da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que se empenharam muito para que fosse possível a realização desse evento e, por isso, também gostaria de fazer uma deferência a eles com placas de reconhecimento. Precisávamos fazer uma solenidade à altura das personalidades que homenageamos nesta manhã. Agradeço a confiança do prefeito Rodrigo Ashiuchi e o parabenizo pelo seu dia, de forma tão merecida, assim como agradeço ao apoio da primeira-dama”, pontuou o secretário.

Larissa retribuiu o agradecimento e reforçou sua ligação com a cidade. “Suzano me escolheu há duas décadas e aqui sempre fui bem acolhida. Meu papel é retribuir esse carinho com respeito, trabalho e solidariedade. Para mim, é motivo de muita emoção receber essa homenagem e seguirei sempre buscando o melhor para o município”, declarou a primeira-dama.

O chefe do Poder Executivo suzanense frisou, no “Dia do Prefeito”, o trabalho que vem sendo desenvolvido nos pouco mais de sete anos em que está à frente da administração municipal. “Tenho certeza de que entregaremos uma cidade muito melhor do que aquela que encontramos em janeiro de 2017. Fico muito honrado em receber essa homenagem e especialmente com a oportunidade que a população me proporcionou de ser prefeito de Suzano por dois mandatos. Temos feito as melhorias que a cidade necessitava e tiramos do papel os projetos que há muitos anos estavam parados. Atuamos para melhorar a qualidade de vida da população e honrar a confiança que foi depositada em nosso trabalho”, sublinhou Ashiuchi.

Também participaram da cerimônia, a diretora de Patrimônio da administração municipal, Rita Paiva; a presidente da Comissão da Mulher Advogada da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Maria Margarida Mesquita; o presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), César Braga; o coordenador da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) e diretor de Vigilância Sanitária, Mauro Vaz; e a comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Tatiana Orita.