Evento para as mulheres será realizado neste domingo no Jardim Belém

O evento "Ação Social Jardim Belém" acontecerá nesse domingo (16), a partir das 9 horas da manhã, no Jardim Belém, região leste da cidade de Suzano.

O evento, que será realizado ao longo de toda a Rua Ramos de Azevedo, localizada na entrada do bairro, está sendo organizado pelo líder comunitário João Nunes da Cruz, o João do Belém, em parceria com a Prefeitura de Suzano, e contará com ações destinadas principalmente para as mulheres.

Estão programados vários atos que serão realizados durante todo o dia, a começar por um "café da manhã", que abrirá o evento. No local, estarão presentes equipes de beleza, que farão maquiagens e darão dicas às mulheres. Equipes médicas estarão no local para agendar consultas e dar dicas de primeiros socorros e ações em acidentes domésticos.

"É um evento de grande importância para a saúde e estética das mulheres. Além disso, por meio desses agendamentos, as mulheres terão mais facilidade para fazer exames como ultrassom ou mamografia. Alguns exames demoram 1 ou 2 anos para serem realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), esses serão tratados com maior urgência", afirmou João.

Advogados também estarão no local para orientar os presentes em questões jurídicas. Algumas atividades como exames de visão, corte de cabelo, bingos e brincadeiras para as crianças também serão realizadas. Também haverá uma campanha do agasalho às 14 horas no evento.

"Com uma visão especial para as mulheres, o evento será destinado à toda a comunidade. Nós já realizamos diariamente alguns trabalhos no bairro com as crianças e com a manutenção de alguns locais, como por exemplo o parque na entrada do bairro, que foi construído, em grande parte, com pedaços de madeira e pneus e vive cheio de crianças. Essas ações são importantes para o bem estar dos moradores daqui e de bairros vizinhos", concluiu João.