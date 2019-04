Evento reúne usuários da Assistência Social para debate sobre direitos em Suzano

Mais de cem pessoas participaram nesta terça-feira (16) do 1º Encontro de Defesa de Direitos de Pessoas Usuárias da Assistência Social de Suzano. Houve palestra, debate, apresentação de campanha e encaminhamento de sugestões e propostas no anfiteatro Orlando Digenova, que fica nas dependências do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. O evento foi uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social (Comas).

O objetivo era promover o protagonismo dos usuários nos espaços de controle social e nos serviços socioassistenciais e fortalecer sua organização em oportunidades de articulação para defesa de direitos. Estiveram presentes o secretário municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Murilo Inocencio, e sua equipe, o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, o presidente do Comas, Anderson de Oliveira Silva, membros da Secretaria Municipal de Governo, integrantes de conselhos e de entidades e o público-alvo de programas e projetos, que, inclusive, teve um representante na mesa de autoridades durante a solenidade de abertura.

As principais atividades da programação foram a apresentação da Campanha de Combate ao Preconceito contra Usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) pelo psicólogo Alexandre de Brito Ângelo, coordenador do Núcleo de Assistência Social do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, e palestra com Daniel Martins, do Fórum Estadual do SUAS de São Paulo. Na sequência houve oportunidade para debate e colocação de propostas e sugestões.

O secretário Murilo Inocencio destacou que pela primeira vez na história de Suzano um encontro direcionado aos usuários do SUAS é organizado pelo Poder Público. “Trata-se de um evento de base, sob um prisma diferente do usual, de baixo para cima, que afina a nossa sintonia com o público-alvo e fortalece a nossa proposta de executar ações e projetos por meio da participação popular e da descentralização dos serviços. Também enfatiza os esforços do prefeito Rodrigo Ashiuchi de efetivar a relação do município com o governo Estado e de estabelecer um novo modelo de parceria com o governo federal nesta área, por meio investimentos, programas e convênios”, disse o chefe da pasta.